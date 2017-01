Tudor Gheorghe aduce, la Constanţa, „Parfumele nebunelor dorinţi“

Tudor Gheorghe aduce, la Constanța, „Parfumele nebunelor dorinți“

Tudor Gheorghe vine la Constanța de câțiva ani buni primăvara și toamna. Aduce spectacole în premieră, multe înainte de prezentarea oficială din capitală și de fiecare dată a cântat la Constanța cu casa închisă. De data aceasta prezintă, pe data de 24 octombrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, spectacolul „Parfumele nebunelor dorinți", cu vechi refrene „pe nedrept uitate". Orchestrator și dirijor este Marius Hristescu. „Niciun gând poetic sau muzical nu l-am lăsat nedus până la capăt. Nu mi-au plăcut lucrurile făcute pe jumătate", arată Tudor Gheorghe în prezentarea noului demers artistic. „Noul spectacol din repertoriul meu decurge firesc din respectarea acestui principiu. «Calvarul unei inime pribegi» a fost o discretă incursiune în universul muzicii ușoare interbelice și nu numai atât. Încercam, poate am și reușit, să-l conducem pe spectator într-o perioadă din istoria recentă a României, prea repede și prea nedrept uitată. Succesul de care s-a bucurat acel spectacol mă face să cred ca am reușit. «Parfumele nebunelor dorinți», spectacolul pe care vi-l propun acum, e o continuare firească și necesară de restituire a unor bijuterii muzicale din aceea perioadă. Eu am convingerea ca vor reveni, încet dar sigur, linia melodica simplă și tangoul în prea zbânțuita lume de astăzi. Vrând - nevrând, vom pomeni iarăși numele acelor compozitori care scriau atât de frumos românește: Vasilache, Fernic, Andreescu, Vasilescu, Dendrino. Din lumea lor răzbat «Parfumele nebunelor dorinți».