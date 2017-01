Tudor Chirilă: „Dacă Dumnezeu ar apărea la ştiri n-ar fi o surpriză pentru nimeni”

Tudor Chirilă: „Dacă Dumnezeu ar apărea la știri n-ar fi o surpriză pentru nimeni”

Joi seara, la Club Wish, Vama a susținut un concert, în cadrul unui turneu pe care formația îl desfășoară în luna martie prin țară. Cu aproape 150 de spectatori, cel puțin la început, Tudor Chirilă nu s-a dezis de talentul de a crea atmosfera de concert marca Vama Veche. Publicul a putut asculta piese vechi, cum ar fi „18 ani” sau „Vreau să mă trezesc, „Nu am chef azi”, dar și cântece noi, de pe albumul „Vama”, ca „Bed for love”, „Pe sârmă”, „Tata taie porcu”, „E plin de fete” sau „17 ani…infinit”. Nu au lipsit mesajele critice la adresa „piticului porno”, a „brăilencei sexy”, modele pe care o anumită parte a presei le promovează obsesiv: „Singurul care n-a apărut la TV până acum este Dumnezeu, și, dacă ar apărea, n-ar fi o surpriză pentru nimeni”, a spus Chirilă, înainte de a interpreta piesa „Dumnezeu nu apare la știri”. „Dumnezeu nu apare la știri / Dumnezeu nu omoară delfini / Dumnezeu nu topește ghețari / Dumnezeu n-are vis nuclear. Dumnezeu nu votează-n senat / Dumnezeu n-a luptat în Irak / Prea ocupați cu distrugerea lumii oamenii sunt... / Pe Dumnezeu nu-L ia nimeni în seamă aici pe Pământ.../ Dumnezeu ne-a lăsat.../ Ne-a lăsat să ne facem de cap... / Pe Iisus l-au făcut Superstar / Pe Dumnezeu l-au tipărit pe Dolar/ Religia e marketing de război / Oamenii își fac cruce, dar privesc în gol!“, cântă Chirilă. Dincolo de criticile aduse presei comerciale, cocalarilor și fetelor de plastic, cei de la Vama au ținut să aprecieze calitatea sunetului de la Club Wish: „Aici ne simțim bine, pentru că se aude bine!”, a spus Chirilă. Cu o energie debordantă, trupa Vama a cântat timp de trei ore, live, fiind răsplătiți pe măsură de public. Din componența trupei Vama fac parte: Tudor Chirilă - voce, Eugen Caminschi - chitară, Raul Kusak - clape, Lucian Cioarga - tobe și Dan Opriș - bass.