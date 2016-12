Trupa de teatru a Şcolii nr. 29, răsplătită cu numeroase premii

Trupa de teatru a Școlii nr. 29, răsplătită cu numeroase premii

Într-un timp record, trupa de teatru a Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța a reușit să obțină trei distincții la concursurile și festivalurile de profil.Intitulată „Medieville”, trupa a obținut locul II la Festivalul internațional de artă pentru elevi și studenți „Theatrum mundi” de la Arad, dar și locul III la ediția a VII-a a Festivalului Național de Teatru pentru Tineret „Primavera”, la Sinaia, precum și mențiune la Festivalul național de Teatru pentru elevi „Alter Ego”, Turda.Înființată la începutul acestui an școlar de către prof. Camelia Cantaragiu, trupa este alcătuită din elevi din clasele a V-a C, a VII-a B și a VII-a C: Otilia Buciuneanu, Andrei Giurgea, Cristina Lumezeanu, Tiberius Zavelea, Alina Ichim, Maria Geani, Olga Satnoianu, Beatrice Vidru, Robert Siniuc, Andreea Ciolache, Alexandra Butcaru și Teodora Fuduli.Piesa de teatru prezentată s-a intitulat „Crăiasa zăpezii” și este o adaptare modernă după H.C. Andersen, realizată cu sprijinul actorului Tiberiu Roșu.Dintre toate rezultatele obținute, cel mai drag pentru elevi este locul III de la Festivalul „Primavera” de la Sinaia, obținut în urmă cu aproape o săptămână, deoarece competiția a fost una destinată elevilor de liceu, „Medieville” fiind singura trupă de gimnaziu participantă.„Când am intrat pe scenă, am avut emoții, pentru că eram cei mai mici de acolo. La final, am scăpat de ele, deoarece aplauzele ne-au făcut să ne simțim bine. Până și juriul s-a ridicat în picioare. A fost minunat”, au declarat Otilia Buciuneanu și Robert Siniuc. „A fost o experiență uimitoare. Am învățat multe… am învățat că teatrul se bazează pe adevăr, emoție și sinceritate”, au spus Olga Satnoianu și Beatrice Vidru. „Ne-au impresionat conferințele motivaționale susținute de actori sau de personalități consacrate ca Andi Moisescu, Andrei Păduraru și alți membri ai juriului, atelierele de teatru, lansările de carte”, au arătat Cristina Lumezeanu, Andrei Giurgea și Maria Geani.