Trupa de teatru a Şcolii „Dan Barbilian“, deţinătoarea trofeului Festivalului Internaţional al Creativităţii în Şcoli Sanremo

Trupa de teatru a Școlii „Dan Barbilian“, deținătoarea trofeului Festivalului Internațional al Creativității în Școli Sanremo

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La concursul internațional The World Festival of Creativity in Schools (Festivalul Internațional al Creativității în Școli), organizat la Sanremo în perioada 18-22 martie, Școala „Dan Barbilian” s-a calificat în finala următoarelor secțiuni: Educ-Arte, School Expo și Eurotheatre. În urma concursului, mica trupă de teatru a școlii, coordonată de către bibliotecara Crina Mareș, a obținut „Delfinul de cristal”, trofeul oferit câștigătorilor celei de-a XI-a ediții a prestigioasei competiții. Elevii Școlii „Dan Barbilian” au pregătit piesa intitulată „The Old Man - Daughter”, o adaptare după povestea „Fata moșului cea cuminte”, iar reprezentația lor a avut un mare succes pe scena Teatrului Ariston. Publicul și juriul au apreciat prestația micilor actori, sinceritatea cu care au jucat, simplitatea, decorurile originale, costumele, muzica, ideea sceno-grafică și regia. Premiul I obținut a fost cu atât mai îmbucurător cu cât juriul a fost format din nume sonore ale școlii de teatru italiene: președintele juriului, profesor la Institutul de teatru, director artistic, actorul Lazzare Coloagne, Adolgisa Fiorelle - profesor și actor de teatru din Roma, Marco Di Stefano - producător a două festivale internaționale de teatru, director de teatru și cinema, actor, profesor la Colegiul European de Teatru, Cara Kavanagh din SUA, doctor docent la Academia de Teatru Dramatic din Roma și nu în ultimul rând Eleonora Vanni - profesor de musical la Academia de Teatru din Roma. Ei au fost atât de impresionați de jocul micilor actori - Maria Ciochina, Monica Cojocariu, Anca Dudaș, Andreea Caraiane, Mihai Mihalache, Sebastian Roșca, Smaranda Vlad, Raluca Mareș - încât toți membrii juriului au participat la un workshop a doua zi după decernarea premiilor și au luat notițe, au înregistrat explicațiile copiilor, ale regizorului, au făcut jocuri de rol cu toți elevii școlilor de teatru din Italia invitați, apoi au adresat cuvinte elogioase la adresa noului stil de regie pe care l-au văzut la reprezentația constănțeană. Mica trupă de teatru a fost rugată să continue pe acest drum și să țină legătura cu ei pentru a participa și la alte manifestări de acest gen. De asemenea, micii actori au dat interviuri pentru ziarele de specialitate și pentru televiziunile naționale italiene. Toți s-au simțit ca niște mici VIP-uri. Pe lângă acest proiect, elevii Școlii „Dan Barbilian” au participat și în finala secțiunii Arte cu trei picturi acrilice, care au fost bine apreciate de juriu, dar nu au obținut trofeul și, de asemenea, la secțiunea expozițională, unde au prezentat proiectele școlii și produse create de elevi cu ocazia tradițiilor de primăvară și a sărbătorii Paștelui. În prima zi a manifestărilor, elevii Școlii „Dan Barbilian” au participat la un marș prin oraș, cu pancarte și cântece românești. S-au împrietenit cu elevi din alte țări participante și au fost admirați de populația orașului care a ieșit pe străzi pentru a privi marșul, printre care și români stabiliți în Sanremo, cum ar fi actrița Ileana Popovici.