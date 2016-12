Trupa BZN, pe scena de la Medgidia

În perioada 3-5 octombrie, scena Casei de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” din Medgidia va găzdui Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru”, ajuns la a IX-a ediție. Organizat de Consiliul Local Medgidia și Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, festivalul este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, care reunește an de an voci extraordinare din toate colțurile lumii. În ediția de anul acesta, vor participa 22 de concurenți, din România, Albania, Bulgaria, Italia, Republica Moldova, Federația Rusă, Serbia și Ucraina. Conform regulamentului festivalului, concurenții vor interpreta câte o piesă din repertoriul celui care dă numele festivalului, fiind acompaniați de Ionel Tudor Band. Ultima seară a festivalului va debuta cu Gala Laureaților, prilej cu care li se va înmâna Marele premiu, în valoare de 6.000 lei, premiul I - 4.000 lei, premiul II - 3.000 lei, premiul III - 2.000 lei și alte premii speciale. Pe lângă concurs, spectatorii vor avea parte de câte două momente artistice în fiecare seară. Astfel, vineri vor susține câte un recital Monica Anghel și Bere Gratis, sâmbătă seară, Xonia și Pepe, iar duminică, vor concerta Aurelian Temișan împreună cu The Funk Society și legendara formație BZN.