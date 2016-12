Trofeul Festivalul Tinereţii a fost câştigat de…

1

cultura

Ptr. redactia ziarului CUGET LIBER. S-ar putea sa gresesc, dar eu nu gasesc rubrica'UNDE MERGEM ASTAZI",ma refer la o rubrica culturala. Cred ca as fi tare bucuros sa pot citi unele recomandari cu ce se intimpla azi in orasul Constanta. Unde sa ne petrecem timpul liber, ce ne ofera scenele constantene,.........Daca exista aceasta rubrica ,va rog mult sa-mi spuneti si mie "unde o pot gasi"? PS.putin mai multa reclama ptr. viata culturala ar face bine , ne-ar scapa de aceste subiecte plictisitoare de la tv. cu demisionarea,si toti acesti ignoranti care o asteapta,fara sa stie ce inseamna.