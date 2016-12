Trofeul „Dan Spătaru“ a plecat în Republica Moldova

2

festival 2

Am vazut cu totii "maimuta" cu papion.Parca era TOM motanul. Mai era putin si cadea in boala. Si am mai vazut - mai bine nu vedeam - o alta maimuta cu paiul in gura bâțâindu-se pe scena . Asa primar ...asa purtator de cuvant. Adica cel care il REPREZINTA pe PRIMARUL orasului,pe "PRIMUL GOSPODAR" al localitatii, pe omul care trebuie sa fie exemplu pentru colectivitate ,atat el cat si echipa lui.Si am mai vazut-o si pe cea cu "BANII" de parca erau banii ei si nu a contribuabililor din Medgidia. Concluzie: "Dupa sac si petec" sau " cum e turcul asa e si pistolul" sau "cine se aseamana ... se aduna". Sa le fie rusine!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sa ne mai miram oare ????