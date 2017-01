Trofeul Civi Mateca a ajuns la Liceul "Ovidius"

Gala Civi Mateca 2 a premiat recent cele mai reușite filme de scurtmetraj cu tematici de educație civică, realizate de elevi în cadrul concursului cu același nume. 50 de echipe din Constanța, Agigea, Ovidiu, Năvodari au muncit timp de trei luni de zile ca să realizeze scurtmetraje care să transmită un mesaj clar opiniei publice despre problemele societății și modul în care acestea s-ar putea rezolva prin implicarea fiecăruia dintre noi.S-a acordat pe fiecare an de studiu câte un premiu și au mai fost oferite premiile speciale, de originalitate, popularitate și premiul juriului - trofeul Civi Mateca. Ca urmare a calității sub standard a filmelor depuse la clasa a V-a, care nu au respectat regulamentul competiției, anul acesta nu s-a acordat un premiu la acest an de studiu. De asemenea, nu s-au depus filme la clasa a XII-a.Trofeul Civi Mateca 2 a fost câștigat de filmul „Social Money”, realizat de o echipă a Liceului Teoretic „Ovidius”, formată din Cristian Marian Cucoară, Diana Cosmina Mihai, Diana Cosmina Vlad și Ștefania Zănoagă, coordonată de prof. Carmen Bucovală, director adjunct. Premiul le-a fost înmânat celor patru componente ale echipei câștigătoare, de către echipa de eleve din Eforie Sud, care a câștigat anul trecut trofeul.