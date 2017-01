Trista poveste a Mănăstirii Colilia

Despre mănăstirea cu nume de iarbă, cum au numit-o unii, se știe că este situată în locul în care a fost odată satul Colilia, plasat între Cogealac și Grădina, încă din 1870, populat de nemți, iar după 1940, de aromâni, și în cele din urmă părăsit.Din tot ce a fost, au mai rămas zidurile unei biserici, astăzi total refăcută, reconstruită, alături de care își are sălaș un așezământ monahal, primitor și plin de Dumnezeu.Asociația Culturală Wild Art, prin reprezentanții săi, Laura Stroe, Marian Cojoc și Dan Ferariu, și-a propus să readucă în actualitate destinul acelui loc și povestea sa și tot ceea ce există în prezent prin bunăvoința unor mari oameni.„S-au spus multe istorii despre locul numit Colilia, despre biserica din centrul satului de altă dată, istorii despre ceea ce a fost și ceea ce este, dar nimeni nu a simțit mai mult ca mine durerea acelui pământ de prea multe ori părăsit, bătut de vânt, adesea uitat de oameni, dar niciodată de Dumne-zeu. Am aflat înainte de anul 2000, de la profesorul de fotografie Bebe Pitei, povestea tristă a cerului prăvălit peste zidurile unei biserici dintr-un sat dobrogean, dispărut de mult, poveste ce m-a făcut să plec în căutarea proprie-mi credințe. Mi-a fost de ajuns să nu îmi găsesc liniștea, precum vântul din Colilia și după mulți ani, alături de dragele mele măicuțe, am spus și eu povestea la rândul meu altor oa-meni, care cu siguranță au dus-o mai departe, am adunat în jurul locului putere și voința de a ridica din nou acele ziduri, de a reconstrui tot ce a fost pierdut, de a motiva pe cei ce nu mai cred...“, Laura Stroe, președinte Wild Art.Mâine, de la ora 12.00, Wild Art va organiza o incursiune cultural religioasă la Mănăstirea Colilia. La eveniment, vor participa mulți invitați din Constanța, Cogealac și Grădina, credincioși, iubitori de Dumnezeu, de istorie și frumos.După oficierea slujbei, se va dezbate crearea unui mic muzeu al mănăstirii, un gând mai vechi al măicuțelor de la Colilia și ca un prim pas în acest demers, cunoscutul colaborator Wild Art, Stere Barbu, va dona așezământului monahal o arhivă fotografică a evoluției mănăstirii din anul 2000 până în prezent, arhivă realizată de fotograful Bebe Pitei.