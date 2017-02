Trist! Pedeapsa cruntă pentru generaţia Facebook: să citească o carte

Trist! Pedeapsa cruntă pentru generația Facebook: să citească o carte

Cu certitudine, prea puțini știu că astăzi se celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI), un eveniment global marcat de milioane de oameni în peste 100 de țări, organizat de către Lit World.Și pentru că cititul a ajuns să fie o reală pedeapsă pentru foarte mulți, am încercat să aflăm de la două eleve ale Liceului Teoretic „Ovidius”, care vor reprezenta județul Constanța la faza națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” (OLAV), ce valoare are pentru ele lectura, dar și să încerce să-i convingă pe ceilalți de importanța ei.O portiță de scăpare din agitația cotidianăAna Maria Drăgoi este elevă în clasa a VII-a, iar la această olimpiadă participă încă de acum doi ani, fiind de aproape îndrumată de prof. Florentina Ionescu, catedra de limba română. „Nici eu nu mă așteptam să ajung la o performanță uimitoare anul acesta, cu toate că am lucrat intens, rezolvând variante de subiecte, iar doamna profesoară ne dădea sugestii la fiecare oră. Spre deosebire de cealaltă olimpiadă, OLAV cuprinde toate genurile de texte, literatura fantastică și textele non-literare și multimodale, care prezintă interpretarea mesajului vizual și celui scris. Este o provocare, deoarece evidențiază foarte mult creativitatea participanților, nu neapărat cunoștințele de bază. Lectura este elementul de bază, pentru mine reprezentând o portiță de scăpare din lumea aceasta aglomerată și agitată. O lume care pe mine mă face mult mai fericită, fiind refugiul meu pentru orice problemă pe care o întâlnesc. Analizez fiecare perspectivă pe care autorul o propune prin perso-najele sale, cuvintele reprezentând mici cheițe spre alte lumi”.Colega ei mai mare, Maria Mirabela Tocariuc, din clasa a XI-a, a reușit performanța de a se clasa pe locul I la nivel național, în urmă cu trei ani. „Am participat din dorința de a mă apropia de această lume fantastică. Cititul te ajută să te descoperi, să trăiești ceea ce au trăit strămoșii tăi, să-ți descoperi originile”, declara eleva care își dorește să susțină admiterea la Medicină. A mai adăugat că acum citește „Medicii naziști”, de Robert Jay Lifton, lectură care o ajută să învețe din greșelile celor de dinainte și să nu încalce jurământul lui Hypocrate.I-am propus elevei Ana Maria să transmită un mesaj celor care realmente urăsc lectura. „Rolul scriitorilor este să ne ajută să ne detașăm de lumea reală și să ne bucurăm de alte lumi. Mulți copii sunt obligați de părinți să citească, dar ei trebuie să înțeleagă lectura ca pe o pasiune și ca pe o plăcere. Recunosc, și eu am uneori rezerve când mă apuc de citit, în loc să mă uit la televizor sau pe calculator, însă de la primele rânduri mă afund în citit și mă trezesc în altă lume. Te descoperi pe sine când citești, ceea ce cred că este cel mai important și să știm cine suntem cu adevărat”.De precizat, că la faza națională s-au mai calificat și elevele Diana Ștefan, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia (prof. îndrumător Adela Grozeanu) și Oana Salantai, Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia (prof. Nicoleta Hanganu).v v vAstăzi, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța se alătură altor zeci de unități culturale și de învățământ din România, care celebrează Ziua Interna-țională a Cititului Împreună, invitând constănțenii să-i treacă pragul pentru o serie de activități.