„Trimite o carte peste Prut“

Sâmbătă, 27 martie, zi de dublă sărbătoare pentru studenții basarabeni: 92 de ani de la unirea Basarabiei cu România, dar și demararea campaniei „Trimite o carte peste Prut”, eveniment organizat și găzduit de Instituția Prefectului județului Constanța, în parteneriat cu ziarul „Cuget Liber”. Printre cei care s-au aflat sâmbătă la Prefectura Constanța s-au numărat și elevii clasei a II-a A, de la Școala „Nicolae Titulescu”, împreună cu învățătoarea Elena Bratu, care au răspuns apelului făcut de Liga Studenților Basarabeni din România. „Eu și colegii mei din clasa a II-a A am adus cărți pentru copiii din Basarabia. Acolo au cărți în limba rusă și vor să învețe și limba română. Am auzit că au mare nevoie de cărți românești”, afirma Alexandra Cornea. „Copiii din Republica Moldova trebuie să în-vețe și ei în limba română. Și acum vor avea cărți de citit!” - Robert Pușcașu. „Cărțile acestea sunt pentru colegii noștri, copiii de peste Prut. Vrem să se bucure de ele și să le fie de folos. Să le spuneți că sunt de la copiii din Constanța!”, a ținut să precizăm Adelin Ungureanu. Toți constănțenii sunt așteptați să se alăture acestei campanii, mai ales că acum, sub pretextul curățeniei premergătoare Sfintelor Sărbători de Paști mai descoperim câte-un titlu care ne prisosește.