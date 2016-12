Trei zile de sărbătoare pentru copiii cernavodeni

De vineri, 31 mai, și până duminică, 2 iunie, orașul Cernavodă va îmbrăca straie de sărbătoare, centrul pietonal și Casa de Cultură fiind gazdele unei multitudini de evenimente, prin care copiii din întreaga localitate își vor da frâu liber talentelor.Vineri, 31 mai, în sala de spectacole a Casei de Cultură Cernavodă, Primăria îi invită pe toți cetățenii orașului la cea de a VII-a ediție a Festivalului de teatru pentru Copii și Tineret „Pinochio”. Elevi ai școlilor 1, 2 și 3 din Cernavodă, elevi ai Liceului „Anghel Saligny” vor interpreta piese ale marelui român Caragiale și se vor întrece cu artiștii Teatrului de Păpuși „Cărăbuș” din Brăila și cei ai Teatrului de Copii și Tineret Constanța.Pe 1 iunie, pe aleea pietonală și Parcul Central din Centrul Civic al orașului, încă de la orele 8:30 ale dimineții, copiii iubitori de sport vor da startul mai multor competiții de cros, biciclete, fotbal, baschet, pescuit, desene pe asfalt, dar și o expoziție de pictură, organizată de Centrul de Pictură „De ziua lor, copiii desenează frumos”.După numeroasele activități sportive și artistice, atât copiii, cât și cetățenii orașului sunt invitați la teatru. În deschiderea celei de-a doua zile a festivalului, va avea loc un spectacol inedit, oferit de asociațiile „Red Panda” și „Save the Dogs and other Animals”.După cum afirmă organizatorii, cele trei zile de sărbătoare vor fi întregite cu prezența unor artiști interpreți de muzică populară. Interpretul Mihai Călin, însoțit de o echipă de soliști talentați, va oferi un recital de excepție din folclorul tradițional românesc. Pe scena din centrul orașului vor urca și artiștii Casei de Cultură Cernavodă. Iar pentru ca arta tradițional românească să fie pe deplin savurată, cetățenii vor fi invitați să deguste produse culinare tradiționale, oferite de zeci de expozanți veniți din țară.