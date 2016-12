Trei zile de concerte şi distracţie, pe plaja dintre Venus şi Saturn

Trei zile de concerte și distracție, pe plaja dintre Venus și Saturn

Urmează trei zile „de foc”, și la propriu și la figurat, pe litoral. Chiar dacă meteorologii au emis o avertizare de caniculă, Europa FM nu se lasă și aruncă în aer litoralul. Cu hituri și artiști celebri, evident! „Europa FM Live pe Plajă” va transforma plaja dintre Venus și Saturn în cea mai mare arenă de concerte din România.Și veștile bune nu se opresc aici. Dacă până acum cel mai mare concert de pe litoralul românesc a ținut o singură zi, anul acesta plaja va fi ocupată timp de trei zile, respectiv pe 29, 30 și 31 iulie, toate concertele urmând să înceapă la ora 19.30.Dacă anul trecut evenimentul a reunit la mal de mare peste 100.000 de turiști, dar și localnici din zona litoralului, anul acesta se așteaptă un număr triplu de oameni dornici să se distreze.Artiștii care vor urca pe scena Europa FM vor fi: Smiley, Antonia, Les Elephants Bizarres, Carla’s Dreams, Lidia Buble, Adrian Sînă, Voltaj, Delia, Andra, Zdob și Zdub, Vunk, Grimus, Marius Moga, Byron, Fly Project, Loredana Groza, Vița de Vie, Proconsul și Robin and the Backstabbers.Duminică, 31 iulie, pe scenă vor urca Grimus, Robin and the Backstabbers, Byron, Zdob și Zdub, Les Elephants Bizarres și Vița de Vie, care vor încheia cel mai mare eveniment de pe litoralul românesc cu un spectacol energic, antrenat de cele mai spectaculoase jocuri de lumini.Intrarea este liberă și nu există limită de vârstă. Așadar, nu mai stați pe gânduri și mergeți să vă distrați pe ritmurile muzicii live.