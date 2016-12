Trei premiere şi-o avanpremieră - toate pentru adulţi

La Cityplex Tomis Mall

Trei premiere și-o avanpremieră - toate pentru adulți

Avanpremiera „Paranoia” este un thriller ce îl are în centrul atenției pe Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un tânăr obișnuit care încearcă să promoveze în compania sa, Wyatt Corporation. Dar Adam face o greșeală, iar autoritarul său șef Nicholas Wyatt (Gary Oldman) îl șantajează ca să-l spioneze pe marele său rival și fostul mentor Jock Goddard (Harrison Ford). Deși situația sa la serviciu se îmbunătățește, eroul își dă seama curând că nu este decât un pion într-un joc al trădărilor în care protagoniștii nu se dau înapoi de la nimic, nici măcar de la crimă, pentru a câștiga.Mult mediatizatul thriller SF „Riddick” îl are în rolul principal pe Vin Diesel, „flancat” de Katee Sackhoff, Dave Bautista.Trădat de proprii semeni și lăsat să moară pe o planetă pustie, Riddick luptă pentru supraviețuire împotriva extratereștrilor prădători și devine mai puternic și mai periculos decât oricând. În curând, vânători de recompense din toată galaxia vor porni în căutarea lui Riddick doar pentru a se găsi ei înșiși pioni în planul său elaborat. Cu dușmanii săi exact unde îi vrea, Riddick dezlănțuie un atac al răzbunării, înainte de a reveni pe planeta sa de origine, Furya, pentru a o salva de la distrugere.Printre atâtea thriller-uri, iată și o comedie românească, „Love Building”, cu Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol, Dorian Boguta. „Love Building” este o comedie a cărei acțiune are loc într-o tabără menită să „repare” relații de cuplu ajunse într-un moment critic. 14 cupluri ajunse în impas, ajutate de cei trei pshihoterapeuți și traineri ai taberei, interpretați de Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță, încearcă să-și reconstruiască poveștile de dragoste, participând la o serie de teme și exerciții.„Marele maestru” spune povestea lui Ip Man, marele maestru de arte marțiale, un personaj care a trăit în China între 1893 și 1972 sub numele de Yip Kai-man și a fost antrenorul celebrului Bruce Lee.