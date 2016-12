Trei mari artiste în rol de "Gaiţe" vin la Constanţa

Trei mari artiste în rol de "Gaițe" vin la Constanța

După ce a jucat în București, la Teatrul Metropolis, 12 spectacole cu sala arhiplină, „Gaițele“, în regia lui Dan Tudor ajung la Constanța, în premieră. În fapt, în Constanța se ține primul spectacol în afara Bucureștiului, pe 24 septembrie, pe scena Casei de Cultură. Multe mari nume au fost de-a lungul timpului Aneta Duduleanu, Lena și Zoia, așa că și de data aceasta „Gaițele” sunt trei mari doamne ale scenei românești: Florina Cercel, Ileana Stana Ionescu, și Rodica Popescu Bitănescu. Piesa lui Alexandru Kirițescu a fost scrisă în ’32 „cu adevăr și mânie”, după cum povestea chiar autorul ei într-un interviu din ’53, în strădania de a demasca „lumea putredă” ce i se dezvăluise „în toată hâda ei goliciune” în Craiova, unde cunoscuse o seamă de moșieri și zarafi. Comedia, ușor neagră, a fost apreciată de public sub orice formă a apărut: scrisă, pe scenă, sau ca film (sub numele „Cuibul de viespi”, în 1987, regia Horea Popescu), iar cele trei doamne ce ocupă în varianta aceasta rolurile principale aduc după ele publicul fără efort. Cu toate acestea, artistele, împre-ună cu regizorul, au dat o fugă până-n Constanța pentru a ne asigura de calitatea spectacolului. Cu asta și-a început prezentarea în fapt regizorul Dan Tudor, care a insistat pe ideea că piesa va fi jucată și la Constanța întocmai ca la premiera oficială - nicio bucățică de decor, pălărie ori baston nu vor lipsi, chit că pentru decorurile toate, la cât de întinsă este piesa în număr de oameni și lux strident, e necesar un TIR.Punerea în scenă a piesei a costat ceva mai bine de 100.000 de lei, la o evaluare grosso modo a regizorului care a insistat că e o vagă aproximație, iar pregătirea ei a durat aproape un an. Însă perioada memorabilă este „toată iarna aia îngrozitoare” (cum ne-a descris-o Rodica Popescu Bitănescu), acasă la Florina Cercel, unde făceau repetițiile și de unde, când plecau greu își mai dibuiau mașinile pe sub nămeți. Ileana Stana Ionescu, ce o va interpreta pe Lena, ne-a asigurat că are o deosebită plăcere să vină în Constanța. Piesa, în care a mai jucat până acum câteva roluri, consideră că este „în fruntea repertoriului interbelic, alături de „Titanic Vals” al lui Tudor Mușatescu. „Dan Tudor a avut inspirația să-l ancoreze în contemporaneitate destul de bine”.Și Rodica Popescu Bitănescu, alias Zoia, s-a declarat încântată să vină la Constanța, și fericită că joacă în Gaițele alături de celelalte două mari actrițe. „E foarte important cu cine joci! Jucăm cu o plăcere extraordinară!”„Este o reușită nu numai a Teatrului Metropolis, ci și a teatrului românesc această punere în scenă a textului lui Kirițescu care este o capodoperă din toate punctele de vedere”, a declamat așa cum numai ea poate s-o facă Florina Cercel. „Concepția lui Dan Tudor a fost nu de modernizare, ci de a găsi un firesc al relațiilor umane de-o manieră care face ca textul să fie contemporan și în același timp universal. E prima oară însă când întâlnesc această respirație universală. Aceleași metehne se regăsesc la parveniții din cam orice parte a Europei”.„Știu că „Gaițele” se joacă și aici pe scena teatrului constănțean, regizat de fostul meu coleg, Lucian Iancu” a continuat râzând artista, spunându-ne că fostul coleg i-a promis va fi prezent în sală pe 24 septembrie, cu întreaga echipă, să vadă variantă mai nouă și mai bucureșteană a „gaițelor”.Vis-a-vis de numărul mare de „Gaițe”, regizorul Dan Tudor ne-a povestit că inițiativa lui de a regiza din nou această piesă a fost întâmpinată cu scepticism de mulți colegi de breaslă, însă a asta nu l-a putut opri. Dimpotrivă! I-a dat o idee. Să facă un Festival al „Gaițelor”.„Gaițele” în varianta Dan Tudor, au scenografia asigurată de Corina Grămoșteanu și vor glăsui pe acordurile muzicii lui Vlaicu Golcea.Prețul unui bilet este de 80 de lei, cu reducere pentru pensionari care vor putea intra doi pe un bilet, în limita a o sută de locuri și pentru elevi care vor putea intra trei pe un bilet, însă doar în număr de 50.