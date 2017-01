Trei inspectori şcolari se întorc la catedră

Trei inspectori școlari se întorc la catedră

Ieri, prin decizia inspectorului școlar general Elena Buhaiev, la 3 din cei 11 inspectori care au acționat în judecată Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Constanța le-a fost sistată detașarea în interesul învățământului. După cum declară chiar prof. Buhaiev, legal ar fi fost ca aceștia să-l acționeze în judecată pe fostul „general” Petrică Miu, cel care le-a reziliat contractele de management celor 11 care inițial au depus dosarul 14436/118/2009, înregistrat în data de 29.12.2009. Între timp, însă, opt dintre ei și-au retras dosarele. Teoretic, de astăzi, prof. Petre Purcărea ar trebui să se întoarcă la catedra de istorie din cadrul Școlii nr. 30 „Gheorghe Țițeica” (a declarat însă că așteaptă ca „instanța să se pronunțe”), Ismet Nejdet Gevat, la catedra de fizică sau chimie din cadrul Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, iar Aliss Andreescu, care a refuzat orice comentariu, la catedra socio-umană din cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Considerată de unii abuzivă, la baza deciziei inspectorului general, care spune, însă, că măsura este conformă cu prevederile Codului Muncii, stă faptul că, până la rezolvarea problemei, funcția acestora se află în incompatibilitate cu procesul care se derulează. „Nu este nici o pierdere pentru învățământul constănțean!“ Contactat în legătură cu faptul că în perioada mandatului său au fost luate deciziile reclamate în instanță, prof. Petrică Miu s-a declarat în totalitate de acord cu decizia succesoarei sale la șefia ISJ. A reamintit că la începutul lunii septembrie a anului trecut ministerul a emis două ordine prin care solicita noi organigrame și reducerea a șase norme din cadrul ISJ Constanța. Ca urmare, în cadrul unui Consiliu al inspectorilor a anunțat deciziile luate, de altfel consemnate și în procesul-verbal încheiat cu data de 7 septembrie 2009. „La ședința respectivă am întrebat dacă cineva are de comentat ceva și nimeni n-a luat cuvântul”. După care a emis deciziile în trei exemplare semnate de luare la cunoștință, precum și numirile cu delegație, tot în trei exemplare, la fel de… semnate. „Plângerea către instan-ță nici măcar nu este în termen legal. Deciziile sunt datate 1 septem-brie 2009, iar ei nu depuseseră plângere în instanță până pe 6 octombrie 2009, când am fost schim-bat. Or termenul legal este de 30 de zile!”, ne-a declarat prof. Miu. În final, același interlocutor a ținut să mai adauge: „Dacă ar fi fost după mine, aș fi redus jumătate din posturile acestei instituții care mănâncă bani degeaba. Chiar dacă se plâng acolo că muncesc și nu le este ușor, vă asigur că este invers! De aceea merge învățământul românesc atât de prost și nu mai reușim să ne vindecăm”.