Trei decenii şi jumătate de excelenţă la Şcoala "Dimitrie Cantemir"

Trei decenii și jumătate de excelență la Școala "Dimitrie Cantemir"

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an, praznicul Sfântului Dimitrie prilejuiește sărbătorirea înființării unei instituții reprezenta-tive în învățământul constănțean - Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”.Anul acesta, profesorii și elevii au sărbătorit cei 35 de ani ai școlii organizând diferite activități recreative și educative. Boboceii cla-selor pregătitoare au participat la Balul toamnei, defilând în cos-tumele pregătite special pentru acest eveniment. Au fost admirați de părinți, dar și de învățătoarele Marcela Tudor, Stela Mergeani și Cristina Tirlă. Elevii claselor I C, a II-a B, a III-a A și a III-a B, îndrumați de prof. Manuela Ilie, Alina Stan, Oana Florescu și Gabriela Șer-ban, au aflat lucruri interesante despre viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, urmărind materiale PPT sau desfășurând activități în biblioteca școlii.Ursuleții clasei I B au sărbătorit jucând un șotron cu… surprize, învățătoarea Lucica Buzenchi punându-le la încercare atât înde-mânarea, cât și atenția și creativitatea. Activități interesante au desfășurat și elevii claselor a II-a C și a IV-a D, coordonați de prof. Fatma Chemal și Rodica Nicon, care au realizat desene și colaje având ca temă „Toamna” sau „Școala viitorului”.În activitatea „Pasiuni de can-temiri”, elevii clasei a IV-a B au impresionat-o pe învățătoare Simona-Elena Holubeanu demonstrându-și abilitățile „din afara clasei”, prin organizarea unor expo-ziții de pictură, cântând, dansând și prezentând diplome, medalii și cupe obținute în cadrul unor concursuri sportive și literare.Elevii claselor V-VIII au realizat machete, au prezentat materiale informative referitoare la istoricul școlii și au participat la competiții sportive organizate între clase.