Trei cadre didactice din Medgidia, în schimb de experienţă în Grecia

Trei cadre didactice din Medgidia, în schimb de experiență în Grecia

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia derulează, în perioada 2016 - 2018, proiectul „Școală europeană prin valori locale”, din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-Cheie 1 - Educație școlară.În prima săptămână a acestei luni, a avut loc, în localitatea Ilion (Grecia), prima mobilitate profesională a acestui proiect, care a presupus participarea a trei cadre didactice - Daniela Andronache, Gina-Elena Șerban și Rodica Plugaru - la cursul Go eLearning - Develop engaging online courses based on free, open and innovative web based tools.În urma participării la acest curs, cadrele didactice au dobândit competențe noi, precum utilizarea fluentă a limbii engleze, oral și scris; lucrul în echipă; folosirea mijloacelor informatice de comunicare și organizare a activităților (Skype, platforma eTwinning, facebook, e-mail, platforma Moodle); să dezvolte cursuri de e-learning, bazate pe instrumente web gratuite și inovatoare, accesibile tuturor, inclusiv elevilor cu dizabilități, să creeze o rețea de potențiali parteneri din toată Europa, luând în considerare diferențele culturale și educaționale; să introducă rezultatele stagiului de formare în curricula școlară.