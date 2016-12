Trecutul şi prezentul Dobrogei, test online

Trecutul și prezentul Dobrogei, test online

Activitățile prin care profesorii și elevii Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanța au aniversat Ziua Dobrogei au culminant cu o provocare la care au răspuns nu mai puțin de 150 de elevi din clasele a VI-a B, a VII-a A, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a A și a VIII-a B.Aceștia și-au testat cunoștințele despre trecutul și prezentul locurilor în care trăiesc prin participarea la un test interactiv pe platforma Ael a școlii. Ineditul test a fost precedat, în săp-tămâna 9-13 noiembrie, de distribuirea broșurii aniversare editate de Consiliul Județean Constanța în colaborare cu Filiala Constanța a Societății de Științe Istorice din România, de organizarea unor momente de informare a elevilor referitoare la semnificația zilei, de realizarea de desene și panouri tematice.Activitățile s-au realizat sub îndrumarea info. Corina Ghiță, prof. Mirela Roșioru și prof. Ionela Popa.