Treceţi la învăţat! Se reintroduce examenul de treaptă în liceu

Treceți la învățat! Se reintroduce examenul de treaptă în liceu

Dacă, anul acesta școlar, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a promis că nu vor interveni modificări în desfășurarea examenelor naționale, s-ar părea că noua Lege a educației, care ar putea fi gata anul viitor, va schimba din temelii învățământul românesc prin „banala“ reintroducere a examenului de treaptă, respectiv examen de intrare în clasa a XI-a.Vasile Șalaru, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, a declarat că „sunt o sumedenie de avantaje și, într-un fel, facem cumva și dreptate. Zic dreptate pentru că, știți bine, transferuri de la uman la real în clasele a XI-a și a XII-a nu se prea fac, dar de la real la uman, o groază, pentru că sunt foarte mulți care își doresc o medie foarte mare la bacalaureat și fug de matematică. Or, criteriile pe baza cărora se fac aceste transferuri nu sunt tocmai limpezi. Dăm posibilitatea tuturor să se transfere cu acest concurs, dar în baza unui examen pe care îl susținem la sfârșitul clasei a X-a”, adăugând că sindicatele agreează această propunere.Ce părere au directorii constănțeniChiar dacă din punctul de vedere al elevilor ar constitui o adevărată corvoadă să li se întrerupă un… „ciclu” de relaxare, directorii constănțeni salută această inițiativă.„Am convingerea că acest examen de treaptă ar motiva elevii să învețe susținut, dar ar apărea și o ierarhizare la momentul respectiv. Pe de altă parte, sunt copii care, după 10 clase, se reorientează către alte domenii. Spre exemplu, un elev de la un liceu tehnologic s-ar putea orienta către unul teoretic sau și-ar dori o altă carieră în viață”, declara prof. Iuliana Negreț, directorul Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.Pe de altă parte, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, consideră că acest examen își are rostul pentru elevii care au intrat cu note sub 5 la liceu și pe care astfel i-ar tria. Întrebat dacă în acest caz și Bacalaureatul nu se va mai finaliza atât de… dezastruos, prof. Nicoară a răspuns: „E normal să nu ia toată lumea Bacalaureatul de prima dată. Nici nu putem avea această pretenție atâta timp cât admiterea în liceu merge până la nota 1. Cum poate recupera materia în patru ani de liceu un elev care nu a învățat deloc în școală?”.v v vChiar dacă ar putea părea o „racilă” comunistă, pe vremea aceea considerată fiind treapta a II-a, admiterea în clasa a XI-a și-a dovedit din plin justificarea, generațiile de elevi predecembriste având o cu totul altă educație și cultură, bazate pe studiul susținut. Fie el și de teama examenelor din doi în doi ani!