Treburi de-ale educaţiei

Treburi de-ale educației

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

l În fiecare an, pe data de 5 iunie, este celebrată Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, eveniment inițiat în anul 1972 de Adunarea Generală ONU și care are loc în fiecare an în alt oraș. Cu aceeași ocazie, s-a creat și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUE ). Elevii clasei a XI-a B a Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia au organizat, cu acest prilej, o expoziție de postere cu tema „Energia – ce alegeri vom face pentru viitor?”. Aceste postere sunt oferite de renumitul fotograf al Terrei Yann Arthus Bertrand, președintele organizației Good Planet, autorul emisiunii TV „Pământul văzut de sus”, organizatorul expoziției itinerante „6 miliarde… de alți oameni”, pentru a nu cita decât cele mai reprezentative din inițiativele în favoarea mediului ale acestui militant de seamă în domeniu. l Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Poarta Albă a sărbătorit anul acesta 120 de ani de existență. Manifestările omagiale au debutat miercuri, 27 mai, cu două concursuri de cultură generală, unul la clasa I-IV, iar celălalt, în limba engleză, la clasele VI-VIII. De asemenea, au avut loc atât întreceri sportive, cât și realizarea unei picturi pe pânză cu titlul „Școala Viitorului”, la care și-au adus contribuția toate clasele, prin câte un reprezentant. l Fă-te suflete, copil! Școala cu clasele I-VIII „Tudor Arghezi” din Năvodari a sărbătorit, la finele lunii mai, a doua ediție a Zilelor Școlii. Pe parcursul celor două zile, au fost programate activități dintre cele mai interesante: „Atelierul fanteziei”, „În lumea florilor” (concurs de abilități), „Fantezie și culoare” (concurs de educație plastică), „În lumea lui Știe tot” (concurs de cultură generală), „Vreau să fiu vedetă” (concurs de interpretare), „Matematică distractivă”, „Micul mate-matician”, „Magia matematicii” (concurs de matematică), „Concurs de machete”, „Dobrogea, ținut de legendă” (concurs de cultură generală), „Procesul focului” (proces literar), „Savanți și inventatori francezi”, „Din lirica lui Arghezi” (concurs de recitări), „Gala micilor actori” (concurs de teatru), „Tudor Arghezi în imagini” (expoziție de desene).