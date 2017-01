Treburi de-ale educaţiei

Treburi de-ale educației

Ştire online publicată Luni, 18 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Ediția a III-a a Concursului de Cultură Generală în limba engleză, „Inter-Schools Challenge Quiz Contest”, organizat de Liceul Internațional de Informatică în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, s-a încheiat. La ediția din acest an au participat 24 de școli din județul Constanța. Fiecare școală a fost reprezentată de câte trei elevi de clasa a VIII-a, coordonați de către un cadru didactic. În etapa finală au fost testate cunoștințele elevilor de la Școala nr. 37, Școala „Ciprian Porumbescu”, Școala nr. 2 Ovidiu, Școala „Spiru Haret” Medgidia, Școala „Ferdinand” și Colegiul Național Pedagogic Constantin Bratescu. În urma evaluării, echipa elevilor de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, coordonată de prof. Iudit Moise, a câștigat locul I, fiind urmată de Școala „Spiru Haret” și Școala nr. 2 Ovidiu. r Universitatea Maritimă din Constanța a organizat, week-endul trecut, „Sesiunea de comunicări științifice a studenților”, eveniment ce reunește anual un număr semnificativ de studenți din cele mai mari centre universitare din țară, oferind posibilitatea desfășurării dialogului studențesc și dezvoltând noi repere teoretice specifice domeniilor planificate. Și-au prezentat lucrările științifice peste 150 de studenți din diferite domenii de interes din mai multe centre universitare din țară: Universitatea Politehnica București, A.S.E. București, Universitatea din Craiova, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Universitatea „Ovidius” Constanța și Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Anul acesta, au participat și 20 de studenți ai Asociației Maritime Studențești din Turcia (DODER) și opt studenți ai Acade-miei Navale Nikola Vaptsarov din Varna, Bulgaria. La final, s-au acordat diplome tuturor participanților, iar lucrările deosebite vor fi premiate. r În fiecare an, în luna mai, în Universitatea Politehnica din București se desfășoară Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești. Această manifestare științifică are ca scop punerea în valoare a capacității creative a studenților în cadrul unui program mai amplu de formare a acestora ca viitori cercetători. Începând cu anul 2006, Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) din cadrul Facultății de Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție (IMST), cu sprijinul rectoratului Universității Politehnica din București, a înființat o secțiune dedicată elevilor de liceu. La ediția din acest an, s-au înscris 59 de lucrări realizate de elevi din toată țara, iar din județul Constanța participă 35 de elevi, autori a 11 lucrări. Cele mai valoroase lucrări vor fi premiate prin acordarea de diplome și premii în bani, atât din partea UPB, cât și din partea unor sponsori. În situația în care elevii participanți vor deveni în timp studenți ai facultății, aceștia vor beneficia de anumite bonificații suplimentare în anii de studenție.