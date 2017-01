Treburi de-ale educaţiei

Treburi de-ale educației

r Sesiuni de comunicare, referate, competiții sportive și de cultură generală, ateliere de formare, prezentare de pro-iecte și multe alte activități, toate au fost găzduite recent de Liceul Internațional de Informatică din Constanța, cu ocazia serbării Zilelor Liceului. În aula Bibliotecii Județene s-a dat startul oficial, orga-nizându-se sesiunile III și IV ale Concursului de cultură generală „Inter-Schools Challenge Quiz Contest” pentru elevii de clasa a VIII-a, după care, catedra de limba și literatura română, coordonată de prof. Alina Mihalache, a realizat sesiuni de comunicare cu titlul „Cromatica bacoviană” și „Motivul luminii în lirica bla-giană”, dar și o paradă a perso-najelor literare din literatura română și cea universală, care s-a bucurat de aprecierea întregului auditoriu. Mai spicuim concursul „Mousetrap Car Contest”, între elevii de clasa a IX-a, care și-au prezentat mașinăriile de curse de șoareci, proiectate și con-struite chiar de ei, iar catedra de matematică a organizat un curs distractiv cu tema „Me-tode interesante de rezolvare a problemelor” și jocul de matematică „Towers of Hanoi”, iar catedrele de chimie și geografie au avut sesiuni de prezentare de proiecte. r La finele lunii aprilie, Școala „Gala Galaction” Mangalia a organizat „Zilele galactiene”, prilej cu care s-a sărbătorit a X-a ediție a zilelor școlii și 130 ani de la nașterea scriitorului Gala Galaction. Manifestările s-au desfășurat sub genericul „Creativitate și inovație” și au reunit o serie de activități cultural-educative. r Din perspectiva Anului european al creativității și inovării 2009, care are drept obiectiv sensibilizarea pu-blicului larg cu privire la importanța creativității și a inovării, competențe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială și economică, Casa Corpului Didactic Constanța a organizat Sesiunea de comunicări metodico-știin-țifice, Colocvii Didactice. Evenimentul s-a desfășurat concomitent în patru centre diferite: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanța, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, Colegiul Economic Mangalia, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia. În fiecare centru, s-au organizat patru secțiuni, pentru fiecare nivel de învățământ: preprimar, primar, gimnazial, liceal. r În perioada 6-19 mai, se desfășoară concursul „Micii Sanitari”, grupul țintă repre-zentându-l preșcolarii din unitățile de învățământ din județul și municipiul Con-stanța. Competiția cuprinde o faza locală și o fază județeană. Faza locală a reunit un număr de 150 de concurenți și s-a desfășurat în unitățile școlare din Cumpăna, Constanța, Mangalia, 2 Mai, 23 August și Hârșova. Faza județeană va avea loc la Grădinița cu Orar Prelungit nr. 3 din Mangalia. Premiile oferite de organi-zatori sunt în valoare de 150 RON/copil pentru faza locală și de 3000 RON pentru faza județeană.