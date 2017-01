„Trebuie să le păstrezi tinerilor prospeţimea, dorinţa de joc. Nu trebuie obosiţi cu obligativitatea“

Fabrica de actori, instrumentiști și soliști vocali constănțeni

„Trebuie să le păstrezi tinerilor prospețimea, dorința de joc. Nu trebuie obosiți cu obligativitatea“

Luni dimineață, căminul nr. 2 al Universității „Ovidius”, de pe b-dul Mamaia. O clădire recent renovată, cu holuri spațioase, altfel decât celelalte spații de studiu din aceeași locație. Un zumzet vine din fiecare sală, iar grupuri de studenți stau ghemuiți chiar pe jos, cu un teanc de partituri în mâini. Un aer boem învăluie întreaga clădire, iar numeroasele afișe și fotografii de pe holuri îți dezvăluie faptul că ești într-un spațiu al artelor. Din fiecare sală se aude muzică, vocalize, acordurile unui pian, un cor; mai încolo, se aud recitări în silabe. Este o zi normală de studiu la Facultatea de Arte, iar spațiul recent renovat și reamenajat oferă o atmosferă mai aparte pentru viitorii instrumentiști sau actori. Din start ni s-a spus că 2007 este anul cu cele mai mari investiții în învățământul superior vocațional, lucru vizibil și din dotările recent primite de facultatea constănțeană. Ghid prin laboratoare ne-a fost decanul prof. univ. dr. Florența Marinescu, iar o vizită prin săli, exact în timpul orelor de studiu, arată ca vizionare a unei repetiții pentru un spectacol de teatru sau un viitor concert simfonic. Acreditați și dotați cu pian în valoare de 14.000 euro primit de la minister Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” a primit, în baza deciziei Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și în condițiile prevăzute de lege, acreditarea pentru specializarea Interpretare Muzicală - Canto. Iar punctajul obținut, potrivit decanului, încununează eforturile de dotare a bazei materiale, care înseamnă mai mult decât instrumente muzicale și spații de depozitare. Este vorba și despre spectacole, ieșiri la rampă nu în cadrul facultății, ci pe scene profesioniste. „Recent, în cadrul unui proiect al Ministerului Educației, am aplicat pentru un program de finanțare în urma căruia am obținut o importantă sumă de bani pentru achiziționarea unui pian în valoare de 14.000 de euro. Iar un pianist celebru va inaugura noua achiziție, care va trona într-o sală renovată, și anume un studio performant”, ne-a declarat decanul Florența Marinescu. Recenta achiziție este dedicată studenților de la canto care vor susține concerte, „dar invităm și filarmonica, teatrele cu formații simfonice să ni se alăture. Facultatea nu întreține o viață culturală în paralel, ci se implică în cea a comunității”. Ieri, la facultate, am putut admira două piane de ultimă generație care completează seria de instrumente noi ale facultății. Nu sunt pianele clasice pe care le știm cu toții, arta a pășit într-o nouă etapă... La o sală alăturată, am poposit la ora de padagogie muzicală a conf. univ. dr. Mariana Popescu, unde viitorii dirijori ascultau cu atenție sfaturile profesorului. Iar un boboc din anul I de la Canto făcea vocalize, înconjurat de doi profesori exigenți. În fața unei oglinzi, viitoarea solistă de operă primește indicații de respirație. Într-o altă sală, în mijloc, trona o masă de machiaj. Exact ca în culisele unui teatru profesionist. Numai că pe măsuța elegantă se aflau și cărți de specialitate legate și de scenografie, decoruri și costume. Le-am întâlnit pe asist. univ. drd. Radu Făgărășan, care ne-a declarat că a creat costumele pentru spectacolele recente ale spectacolelor facultății, dovadă fiind chiar rochiile cochete, retro, pe care le-am găsit în sală. Am vizitat și sălile de înregistrări, de fapt adevărate studiouri de înregistrări profesioniste, reamenajate pe perioada vacanței de vară. Spațiul este dedicat corului academic, aflat sub bagheta dirijorală a conf. univ. dr. Mariana Popescu. Actorul-profesor rămâne în lumina reflectoarelor O atmosferă aparte am găsit și în sala de teatru. O scenă improvizată, multe obiecte pe post de decoruri, lumini, reflectoare, patru tineri entuziaști cu zâmbetul pe buze, roind în jurul profesorului lor, conf. univ. dr. Vasile Cojocaru, șeful Catedrei de Teatru. Și le-am înțeles pe loc entuziasmul. Marele nostru actor are o poftă nebună de a juca, de a preda, de a jongla cu sentimente, reacții, replici. Un băț, un singur băț poate deveni un fluier, un cal imaginar, un baston, chiar și un șarpe…iar tinerii din jurul lui încep să se amuze, dar, în același timp, i-au și filat pe loc fiecare gest. Nu le-am deranjat ora, așa că tinerii s-au urcat pe mica scenă din sală și și-au continuat repetițiile. Cu ochii țintă la Vasile Cojocaru. Și din spusele profesorului - actor am înțeles cheia succesului: să le păstrezi tinerilor prospețimea, dorința de joc. Nu trebuie obosiți cu obligativitatea. Profesorul îi privește cu drag cum cresc și face tot ce poate pentru ca ei să joace pe scenele teatrelor profesioniste. „Fondul alocat Facultății de Arte pentru acest an este de 15 miliarde lei, cu ușoare fluctuații. Personal, nu sunt de acord cu subvenția per student, care este împotriva învățământului vocațional. În cazul nostru, raportul este profesor-student, deoarece studiul este individual, spre deosebire de alte specializări, unde un profesor poate preda la peste 100 de studenți. Incorporarea în muncă a studenților noștri este de 100%. 50% rămân la instituțiile de artă din Constanța, 50% se aduc în capitală sau alte județe. Este cazul specializărilor canto și teatru, deoarece, la celelalte, din păcate, foarte mulți studenți aleg să plece în străinătate“ - prof. univ. dr. Florența Marinescu, decanul Facultății de Arte, din cadrul Universității „Ovidius”.Luni dimineață, căminul nr. 2 al Universității „Ovidius”, de pe b-dul Mamaia. O clădire recent renovată, cu holuri spațioase, altfel decât celelalte spații de studiu din aceeași locație. Un zumzet vine din fiecare sală, iar grupuri de studenți stau ghemuiți chiar pe jos, cu un teanc de partituri în mâini. Un aer boem învăluie întreaga clădire, iar numeroasele afișe și fotografii de pe holuri îți dezvăluie faptul că ești într-un spațiu al artelor. Din fiecare sală se aude muzică, vocalize, acordurile unui pian, un cor; mai încolo, se aud recitări în silabe. Este o zi normală de studiu la Facultatea de Arte, iar spațiul recent renovat și reamenajat oferă o atmosferă mai aparte pentru viitorii instrumentiști sau actori. Din start ni s-a spus că 2007 este anul cu cele mai mari investiții în învățământul superior vocațional, lucru vizibil și din dotările recent primite de facultatea constănțeană. Ghid prin laboratoare ne-a fost decanul prof. univ. dr. Florența Marinescu, iar o vizită prin săli, exact în timpul orelor de studiu, arată ca vizionare a unei repetiții pentru un spectacol de teatru sau un viitor concert simfonic. Acreditați și dotați cu pian în valoare de 14.000 euro primit de la minister Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” a primit, în baza deciziei Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și în condițiile prevăzute de lege, acreditarea pentru specializarea Interpretare Muzicală - Canto. Iar punctajul obținut, potrivit decanului, încununează eforturile de dotare a bazei materiale, care înseamnă mai mult decât instrumente muzicale și spații de depozitare. Este vorba și despre spectacole, ieșiri la rampă nu în cadrul facultății, ci pe scene profesioniste. „Recent, în cadrul unui proiect al Ministerului Educației, am aplicat pentru un program de finanțare în urma căruia am obținut o importantă sumă de bani pentru achiziționarea unui pian în valoare de 14.000 de euro. Iar un pianist celebru va inaugura noua achiziție, care va trona într-o sală renovată, și anume un studio performant”, ne-a declarat decanul Florența Marinescu. Recenta achiziție este dedicată studenților de la canto care vor susține concerte, „dar invităm și filarmonica, teatrele cu formații simfonice să ni se alăture. Facultatea nu întreține o viață culturală în paralel, ci se implică în cea a comunității”. Ieri, la facultate, am putut admira două piane de ultimă generație care completează seria de instrumente noi ale facultății. Nu sunt pianele clasice pe care le știm cu toții, arta a pășit într-o nouă etapă... La o sală alăturată, am poposit la ora de padagogie muzicală a conf. univ. dr. Mariana Popescu, unde viitorii dirijori ascultau cu atenție sfaturile profesorului. Iar un boboc din anul I de la Canto făcea vocalize, înconjurat de doi profesori exigenți. În fața unei oglinzi, viitoarea solistă de operă primește indicații de respirație. Într-o altă sală, în mijloc, trona o masă de machiaj. Exact ca în culisele unui teatru profesionist. Numai că pe măsuța elegantă se aflau și cărți de specialitate legate și de scenografie, decoruri și costume. Le-am întâlnit pe asist. univ. drd. Radu Făgărășan, care ne-a declarat că a creat costumele pentru spectacolele recente ale spectacolelor facultății, dovadă fiind chiar rochiile cochete, retro, pe care le-am găsit în sală. Am vizitat și sălile de înregistrări, de fapt adevărate studiouri de înregistrări profesioniste, reamenajate pe perioada vacanței de vară. Spațiul este dedicat corului academic, aflat sub bagheta dirijorală a conf. univ. dr. Mariana Popescu. Actorul-profesor rămâne în lumina reflectoarelor O atmosferă aparte am găsit și în sala de teatru. O scenă improvizată, multe obiecte pe post de decoruri, lumini, reflectoare, patru tineri entuziaști cu zâmbetul pe buze, roind în jurul profesorului lor, conf. univ. dr. Vasile Cojocaru, șeful Catedrei de Teatru. Și le-am înțeles pe loc entuziasmul. Marele nostru actor are o poftă nebună de a juca, de a preda, de a jongla cu sentimente, reacții, replici. Un băț, un singur băț poate deveni un fluier, un cal imaginar, un baston, chiar și un șarpe…iar tinerii din jurul lui încep să se amuze, dar, în același timp, i-au și filat pe loc fiecare gest. Nu le-am deranjat ora, așa că tinerii s-au urcat pe mica scenă din sală și și-au continuat repetițiile. Cu ochii țintă la Vasile Cojocaru. Și din spusele profesorului - actor am înțeles cheia succesului: să le păstrezi tinerilor prospețimea, dorința de joc. Nu trebuie obosiți cu obligativitatea. Profesorul îi privește cu drag cum cresc și face tot ce poate pentru ca ei să joace pe scenele teatrelor profesioniste. „Fondul alocat Facultății de Arte pentru acest an este de 15 miliarde lei, cu ușoare fluctuații. Personal, nu sunt de acord cu subvenția per student, care este împotriva învățământului vocațional. În cazul nostru, raportul este profesor-student, deoarece studiul este individual, spre deosebire de alte specializări, unde un profesor poate preda la peste 100 de studenți. Incorporarea în muncă a studenților noștri este de 100%. 50% rămân la instituțiile de artă din Constanța, 50% se aduc în capitală sau alte județe. Este cazul specializărilor canto și teatru, deoarece, la celelalte, din păcate, foarte mulți studenți aleg să plece în străinătate“ - prof. univ. dr. Florența Marinescu, decanul Facultății de Arte, din cadrul Universității „Ovidius”.