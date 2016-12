Transpiraţii reci pentru elevii constănţeni: se apropie tezele!

1

Despre "transpiratiile reci"

Nu e vorba despre elevi, e vorba despre directori, CA, si alte foruri de conducere. La scoala despre care vorbim, se intampla multe...si nimic! Directiunea e la locul ei, Consiliul de administratie la fel, copacelul stingher rezista si el, creste, dar..... se simte totusi ceva! Se simte teama de schimbare, e atat de densa ca o poti taia cu cutitul. In sfarsit, macar se simte si altceva in afara de sfidare! Poate pana la tezele elevilor, de preferat cele din semestrul I, vom avea imeeensa satisfactie sa se simta si stimatele doamne director, si sa ne paraseasca...Sa-si dea demisia, ca le ajung 3 ani si ceva de domnie, din pacate dictatoriala si fara rezultate manageriale remarcabile! Sa-i mai lase si pe altii - fara sustinere politica. Daca nu exista asa ceva, preferam sa ne conducem singuri! Nu se poate? Asa e...ne trebuie directori! Bine, dar vrem oameni adevarati, oameni pe care sa-i putem respecta...vrem persoane respectabile in fruntea noastra! Cerem prea mult??? Hai cu depolitizarea functiilor de conducere!