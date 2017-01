Transhumanţa Şcolii „Nicolae Iorga” este considerată un abuz

Sub deviza „Uite ce-a făcut criza!”

Transhumanța Școlii „Nicolae Iorga” este considerată un abuz

Ieri, la ÎNCĂ sediul Școlii nr. 5, în timp ce la parter echipele celor două grădinițe se aflau în plin proces de aranjare a mobilierului, de cealaltă parte, ni s-a declarat că tensiunea crește cu fiecare zi care trece. Cei trei interlocutori cu care am stat de vorbă au aflat din presă de intenția mutării întregului efectiv școlar, dar încă mai speră că cineva se va gândi și la binele copiilor care învață aici, dincolo de alte interese. Prof. Doina Ionescu, consilier de imagine, afirma că este regretabil faptul că majoritatea părinților etnici (60% din populația școlară de aici este de altă etnie decât română) i-au spus că, decât să traverseze atâtea străzi cu copilul pentru a-l duce la altă școală, mai bine îl țin acasă. „După ce au fost dați afară din Școala nr. 4, acum, când în sfârșit căpătaseră încredere în corpul profesoral al Școlii nr. 5, se simt din nou alungați!”. Conform declarației prof. Ionescu, instituția numără 375 de elevi cu tot cu cei înscriși în clasa I. Dintre cei deja existenți 20 sunt cu cerințe educative speciale, 10 au dosare de copii cu nevoi speciale (spre exemplu doi copii au SIDA, trei sunt declarați autiști, iar un copil vine la școală într-un cărucior). Dorina Frățilă, prof. limba engleză, ne-a declarat cu lacrimi în ochi că se simte umilită de toată această degringoladă. „După ce trei ani, cât s-a lucrat la renovarea clădirii, ne-am chinuit prin tot felul de săli și sălițe, chiar și în trei schimburi, în speranța că ne vom bucura de o școală aproape nouă, acum ne trezim aruncați în stradă. Ne-am dedicat lucrului cu acești copii refuzați de alte instituții, ni i-am apropiat, ca acum să se aleagă praful de toată munca noastră?”. Marin Teodor, muncitor de întreținere, aflat și el de față la discuții, a ținut să precizeze că în sediul școlii a mai existat grădiniță, în aripa din stânga, foarte bine compartimentată pentru acest gen de activitate și care ar fi putut foarte bine și acum să fie folosită în același scop, dar nu înțelege de ce s-a dorit altceva. „Cât privește ceea ce v-au declarat anterior, că nu se pot muta în clase pentru că n-au cheile, este o mare minciună!”. Foarte ciudat ni se pare faptul că la evaluarea managerială efectuată zilele trecute de inspectorii ISJ Constanța, Școala „Nicolae Iorga” a primit calificativul „foarte bine”, motiv în plus pentru corpul profesoral de aici să se întrebe de ce s-a luat hotărârea „decimării” lui. Părinții nu rămân muți de uimire!!! Din cele cinci pagini ale Scrisorii deschise transmise redacției de către părinții de la Școala nr. 5, în care sunt redați toți pașii urmați începând cu data de 12 iunie, când s-a decis mutarea grădinițelor 4 și 20 la parter, dăm publicității ultima filă, care exprimă cât se poate de concludent trauma pe care o trăiesc în urma deciziilor consiliului de administrație al ISJ Constanța: „INDIGNARE E PREA PUȚIN, REVOLTĂ NU ESTE DESTUL, practic am ridicat privirile la cer și ne-am gândit că este un vis, că un om normal, un om pus în funcție de șef peste educația unui județ, un om care este profesor ca specializare, un om care are copii, nu poate face astfel de abuzuri împotriva nu numai a celor 370 de elevi, ci și a părinților și rudelor acestora, un inspector general nu poate trece peste toate procedurile impuse de lege cu privire la desființarea, comasarea sau fuzionarea unităților de învățământ (nota MECT 44425/11.11.2008 și Legea învățământului, cap. IV cu privire la activitatea Inspectoratelor școlare) ce prevăd analize clare ale situațiilor, cu consultarea tuturor factorilor implicați, în termene stricte și cu aplicare numai în anul școlar următor. Cum poate un inspector general să desființeze o școală integratoare (ce școlarizează elevi cu cerințe educative speciale), o școală unică în areal, o școală ce educă nu numai copii, ci și pe părinții acestora, la bunul plac, ca și când noi toți îi suntem suflete înrobite. Ca părinți suntem deciși să nu acceptăm să fim călcați în picioare, să nu permitem discriminarea și abuzul emoțional la care sunt supuși copii noștri, iar dacă dialogul și comunicarea civilizată cu probe și argumente de necontestat din punct de vedere legal și legislativ din partea noastră nu va avea un final pozitiv, ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță conducerea ISJ Constanța și de a reclama la forurile superioare încălcarea tuturor drepturilor stipulate în Declarația Drepturilor Copiilor a Consiliului ONU), pentru a ne asigura că niciodată nici un om nu va mai îndrăzni să le încalce, cel puțin pe arealul locuit de noi. De asemenea, cerem autosesizarea ministerului cu privire la starea de instabilitate și incoerență a reprezentantului în teritoriu, respectiv domnul inspector general și să analizeze menținerea acestuia la post cu toată responsabilitatea. Încheiem cu speranța că veți citi cu toată responsabilitatea de părinți această scrisoare deschisă și că experiența noastră va rămâne o poveste urâtă sau un exemplu negativ în existența copiilor noștri deja traumatizați. Comitetul de părinți al Școlii cu clasele I-VIII «Nicolae Iorga» Constanța”. „Este o ușurare!” Prof. Dumitru Micu, directorul Școlii nr. 27, ce urmează a fi absorbită de Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”, ne-a declarat, ieri, că tot din presă a aflat și el că urmează a se întoarce la catedra de activități nautice. „Trebuie să respectăm ordonanțele Ministerului Educației. Ce să facem dacă nu am întrunit efectivul școlar pentru a putea începe un nou an școlar? Să nu uităm că aveam elevi dintr-un cartier cu o populație densă pe gospodărie!”. Întrebat dacă regretă pierderea financiară pe care o va suferi la salariu, a afirmat că nu se compară cu ușurarea de a scăpa de un stres foarte mare, cauzat de numeroa-sele modalități aplicate pentru a combate abandonul școlar.