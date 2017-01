Tragi-comedie la Bacalaureat, la Constanţa: Seralişti, trişori, corigenţi şi… „manageri de proiecte europene“

Tragi-comedie la Bacalaureat, la Constanța: Seraliști, trișori, corigenți și… „manageri de proiecte europene“

La prima probă scrisă a sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2013, din cei 2.327 de candidați constănțeni care aveau dreptul să se prezinte au absentat 435, alți 15 fiind eliminați pentru că și-au încercat dexteritatea la copiat.Cei 15 „infractori” provin din șapte centre de examen - Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Colegiul Economic Mangalia, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanța - și au fost eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă, fiind găsite asupra lor telefoane mobile, aparate electro-nice, notițe și însemnări. Ei au pier-dut dreptul de a susține examenul de bacalaureat în următoarele două sesiuni.„Am umplut foile, da’ n-am scris nimic!“Se știe. Sesiunea a doua de Bacalaureat este a corijenților, seraliștilor și prea puțin a celor picați din prima sesiune, motiv pentru care și răspunsul la sondajul nostru de ieri „Cum vi s-au părut subiectele?” a fost unul pe măsura pregătirii: „Ușor… lejer… normal… n-a fost cine știe ce…”.La primul subiect al Variantei 8 care le-a picat ieri, elevii au avut de interpretat un text din „Budulea Taichii”, de Ioan Slavici. La cel de-al doilea subiect, au primit un text argumentativ de 15 rânduri despre importanța comunicării pentru succesul în munca în echipă, iar la subiectul al treilea, absolvenții de liceu au avut de caracterizat două personaje aflate într-o situație conflictuală, dintr-o comedie. Evident că pentru ei comedia e sinonimă cu Ion Luca Caragiale, dar mai greu a fost cu identificarea celor două personaje, după cum avea să ne declare o elevă de la Colegiul Tehnic „Pontica”. La ora 10,45, în curtea acestei unități de învățământ am găsit un grup de seraliști care nu aveau nicio speranță să promoveze această probă. „Întrebați-i pe băieții de la zi cum au fost subiectele, nu pe noi care n-am scris nimic pe foaie”.La TELECOM, la ora 11,30, candidații rezemau zidul în așteptarea colegilor, cu un zâmbet larg pe buze, de parcă nimic rău nu s-ar fi întâmplat. Declarau cu seninătate că a fost ușor, chiar mai ușor decât le-a picat colegilor în vară, la prima sesiune. „Cred că am avut noroc și de aceea sper să încasez măcar un 6”, ne declara una dintre elevele care n-a putut susține în luna iulie probele din cauza unei corijențe la limba română. „M-a prins profa că am copiat la un test, după ce mi-a comparat lucrarea pe internet și a venit a doua zi și mi-a pus nota 1 în catalog”. Un seralist de vreo 30 de ani, absolvent al ace-luiași liceu, ne declara că a dorit să dea Bac-ul ca să poată să aplice singur pentru proiectele cu fonduri europene și să nu mai fie nevoit să plătească un administrator cu liceul. „Vreau să aplic pentru două axe prioritare și să-mi cumpăr un camion Scania”. Dincolo de hilarul monologului ni s-a părut interesant faptul că era convins că va trece proba de ieri pentru că „am umplut foile, da’ nu știu dacă la subiect”. Așadar, cantitativul bate calitativul, în opinia unora.Conform calendarului, miercuri, 28 august, 1.773 de candidați au dreptul să susțină proba obligatorie a profilului, astfel: 1.708 la matematică și 65 de candidați la istorie. Examenul se încheie vineri, 30 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.