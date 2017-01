Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului Iisus Hristos

Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an, pe 6 august, creștinătatea prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul religios este unul dintre cele 12 praznice împărătești menționate atât în calendarul creștin-ortodox, cât și în cel romano-catolic sau greco-catolic. Sărbătoarea evocă un moment de seamă, petrecut în ultimul an de viață pământeană a Mântuitorului nostru, în ultima sa etapă de propovăduire.Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului este numită în popor și Obrejenia, Pobrejenia sau Probojeni.Aflându-ne în Postul Adormirii Maicii Domnului, pentru bucuria praznicului, Biserica acordă dezlegare la pește.Tradiția spune că este bine ca sărbătoarea să fie trăită cu intensitate sporită prin rugăciuni pentru sănătatea și pentru împlinirile familiei, prin pelerinaje la biserici și la mănăstiri, care adăpostesc icoane făcătoare de minuni și moaște.Oamenii care se roagă în această zi să scape de o patimă (beție, tutun etc) sigur că se vor vindeca.În ziua praznicului, creștinii nu trebuie să se certe cu nimeni, mai ales cu rudele sau cu prietenii. Cine încalcă tradiția va avea parte numai de supărări, până la viitoarea sărbătoare de Probejenie.Gospodinele trebuie să întâmpine sărbătoarea cu evlavie și prin fapte umanitare. De asemenea, femeile nu trebuie să spele rufe și nici să arunce lături în curtea casei în ziua praznicului, iar curățenia generală trebuie să se termine în ajunul sărbătorii. Se spune că în gospodăria celei care încalcă, totuși, tradiția și spală rufe, se vor adăposti mii de insecte.Tot în această zi, tradiția populară spune că este bine să evităm călătoriile, chiar și cele pe distanțe scurte, căci s-ar putea să rătăcim drumul spre casă și să ne mai întoarcem doar odată cu venirea berzelor.În această zi se duc la biserică mere, pere, prune și mai ales struguri. Recolta aceasta se numește „pârga” din struguri. Fructele se duc la biserică pentru a fi „citite”, adică sfințite , apoi se împart credincioșilor care participă la slujba praznicului.De asemenea, în această zi se împart pachete cu fructe și cu bucate de post, în memoria rudelor decedate. În tradiția populară, boabele desprinse din ciorchini poartă numele de „Coliva de struguri”și aceste ofrande se dăruiesc în memoria rudelor plecate în eternitate. Este bine să ducem astfel de ofrande la biserică. Din moși strămoși, împlinirea acestei datini atrage sporul și sănătatea în propria familie.