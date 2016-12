Tradiţii şi obiceiuri de Buna Vestire

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta.Este prima sărbătoare a Maicii Domnului atestată documentar. Ea marchează momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil îi aduce Maicii Domnului vestea că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.În unele zone, Buna Vestire are și o altă semnificație pe lângă cea religioasă. Acum cântă pentru prima dată cucul, vestitorul unor lucruri importante în viața omului. Când o persoană îl auzea pentru prima oară cântând, trebuia să numere de câte ori cânta pentru a ști câți ani mai are de trăit.De Buna Vestire este bine să se pună pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor. În Apus, sărbă-toarea Bunei Vestiri este numită și sărbătoarea Zămislirii Domnului. În calendarul nostru popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Blagoveștenii sau Ziua Cucului.Tradiția mai spune că, în această zi aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat: cine se ceartă în ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul. În Bucovina nu se pun ouă la cloșcă de Buna Vestire, pentru că se consideră că ar putea ieși pui cu două capete și patru picioare.În unele zone, pentru a avea roade bogate în livezi, pomii se ame-nințau cu toporul și se stropeau cu țuica. Tot acum, gospodarii din Maramureș adună lucrurile de prisos de prin curți și le dau foc. Ritualul, cunoscut sub numele Noaptea focurilor, e practicat la fiecare casă maramureșeană, el durând până după miezul nopții sau până în zori. Fiind dezlegare la pește, se spune că acela care gustă pește de Buna Vestire se va simți tot anul ca peștele în apă. În popor se mai spune că pescarii nu au voie azi să arunce mămăligă în apă, pentru că mor peștii.Sâmbătă, 26 martie, IPS Teodosie va oficia, începând cu ora 8.45, Sfânta Liturghie la mănăstirea Strunga, care va sărbători hramul bisericii mari, Buna Vestire.Duminică, 27 martie, de la ora 9.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Buna Vestire”, situată pe drumul dintre localitățile Mircea Vodă și Țibrinu.