Tradiţii ale românilor în Sfânta Vinere Mare

Tradiții ale românilor în Sfânta Vinere Mare

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În Vinerea Patimilor (numită Vinerea Mare) se păstrează o tradiție care îndeamnă enoriașii ca în această zi, până seara, să ducă flori la biserică pentru Hristos și să treacă pe sub Sfântul Aer ( masă) de trei ori; ritualul amintește cele trei potigniri ale lui Iisus pe drumul Golgotei, când își căra crucea în spate.Vinerea Mare este cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vinerea Seacă, pentru că vârstnicele respectă datina postului negru pentru bucurii în familie. Seara, ele participă la Denia Prohodului și iau anafură de la biserică pentru toți membrii familiei.Tot în această zi, țin post negru, fără apă și mâncare, și mulți creștini tineri necăsătoriți. Există credința că postul negru împlinit în Vinerea Mare îi ferește de boli, le aduce sufletul-pereche și spor în gospodărie, un an întreg.În lumea satelor, gospodinele rostesc în zorii zilei descântece de alungare a bolilor și a pagubei :"Așa cum este Vinerea Seacă , tot așa să sece și bolile, și paguba din casa noastră". Ritualul este însoțit de post negru, scrie click.ro.În Vinerea Mare nu se mănâncă urzici și nici preparate cu oțet, alimente-simbol care amintesc de umilințele îndurate de Iisus. Femeile nu trebuie să coacă pâine și cozonaci; tradiția spune că cine respectă acest obicei, nu-i arde mâinile Maicii Domnului.Până-n Vinerea Mare se termină curățenia generală. Gospodinele nu trebuie să spele rufe, să țeasă, să toarcă, sau să arunce lături în fața casei.Respectând aceste interdicții, nimic rău nu se va apropia de casa lor. Totodată, în Vinerea Mare nu se ară, nu se seamănă și nu se sădesc pomi pentru că nu vor rodi.