Tradiţie culturală: 26 de ediţii „I.D. Chirescu“

Tradiție culturală: 26 de ediții „I.D. Chirescu“

La Cernavodă, s-a desfășurat, în acest sfârșit de săptămână, o nouă ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală „I. D. Chirescu". Structurat pe două secțiuni, laică și religioasă, festivalul a reunit ansamblurile corale: corul „Primavera" Chișinău, Republica Moldova, dirijor Mustea Galina; corul „Sedeanka", Silistra, Bulgaria, dirijor Dimitar Boev, corul „Teodoxa", dirijor Dan Văcărescu, și corul „Armonia", dirijor Iulian Dumitru, aparținând Arhiepiscopiei Tomisului, etc. Festivalul a ajuns, în acest an, la cea de-a 26-a ediție, fiind unul dintre cele mai longevive manifestări de gen din țară.