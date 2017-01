Tradiţia românească, sărbătorită şi la Murfatlar

Tradiția românească, sărbătorită și la Murfatlar

Elevii Școlii gimnaziale „Adrian V. Rădulescu” din Murfatlar au sărbătorit și ei venirea primăverii printr-o expoziție de mărțișoare și alte obiecte care pot fi dăruite persoanelor dragi, realizate de elevii claselor primare, îndrumați de învățătoare. Alături de elevi și profesori, s-au aflat și reprezentanții autorității locale și părinții, parteneri ai tuturor activităților extrașcolare.„Poporul român are o multitudine de datini, tradiții și obiceiuri străbune de o rară frumusețe. Și, bineînțeles, la loc de cinste printre acestea este mărțișorul. Dar 1 Martie are o puzderie de semnificații, care mai de care mai interesante și mai pline de tâlc ascuns. Să nu uităm de legenda Babei Dochia și cu nouă zile, nouă babe, nouă oportunități de a alege o zi care ne place. Se spune că așa cum va fi acea zi, așa ne va merge întregul an. Dincolo de orice poveste și orice tradiție ori superstiție, ziua de 1 Martie este, fără putință de tăgadă, un moment important al anului. Toate simbolurile și semnificațiile au fost prinse în această expoziție dedicată zilei de 1 Martie și primăverii, în toată splendoarea sa!”, a declarat directorul școlii, profesor Ene Ulgean.