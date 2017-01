Tradiţia ostăşească dobrogeană la Muzeul Militar Constanţa

Tradiția ostășească dobrogeană la Muzeul Militar Constanța

Unul din motivele pentru care Constanța se poate considera un oraș foarte norocos este numărul destul de mare al muzeelor cu un patrimoniu original și unic la nivelul României. Unul dintre acestea este filiala Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand I”. Situat în Km 4-5, pe Prelungirea Liliacului, Muzeul Militar din Constanța urmează să fie redeschis publicului în primăvară, în lunile aprilie sau mai. Personalul muzeului nu a stat cu mâinile în sân în perioada cât instituția a fost închisă publicului, organizând expoziții temporare în Constanța și alte orașe, cu ocazia unor aniversări cu caracter istoric. O față nouă pentru un vechi muzeu Expoziția permanentă a fost regândită din temelii, iar acum, că reparațiile de care avea nevoie clădirea au fost terminate, a început munca de aranjare a exponatelor. „Am reușit să finalizăm partea de pregătire a infrastructurii muzeului. Asta înseamnă reparații, renovări, reamenajări și chiar verificarea instalației electrice și schimbarea acesteia. Instalația electrică a fost schimbată în tot muzeul, ceea ce considerăm că este mare lucru. Constituie o garanție în plus pentru a putea să punem în valoare patrimoniul respectiv”, a declarat Costin Scurtu, care este directorul muzeului din 1995. „Avem idei noi, legate de prezentare, patrimoniul expus este înnoit - vorbim de patrimoniu autentic dobrogean, care din punct de vedere militar are o valoare deosebită”. Viitoarea expoziție per-manentă debutează cu perioada preistorică, această secțiune beneficiind de expertiza și concursul generos al Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Circuitul de vizitare îl conduce pe vizitator prin perioada antică și medievală, înfățișând vestigii arheologice ce țin de istoria militară a Dobrogei. Odată cu revenirea Dobrogei la România se deschide perioada prezenței efective a Armatei Române pe aceste meleaguri. Circuitul urmărește faptele de arme și viața unităților militare și ale soldaților dobrogeni, pe diferitele teatre de luptă ale Primului și celui de-al Doilea Război Mondial. O atracție deosebită a muzeului va fi o reconstituire din materiale originale la scară de 1:1 a unei tranșee românești din Primul Război Mondial, cu ostașii români gata de atac. Perioada Republicii Populare și, apoi, Socialiste este și ea prezentată printr-un bogat inventar de obiecte și imagini de epocă. Urmează o secțiune dedicată evenimentelor din decembrie 1989, axată în mod special pe evenimentele de la Constanța. Expoziția se încheie cu documentarea prezenței militarilor români la misiuni de menținere a păcii în Somalia, Kosovo, Afganistan sau Irak. Ceaușescu contra Ceaușescu Muzeul Militar Constanța, care s-a înființat în anii ’80, își are povestea sa pe care puțini constănțeni o cunosc. La origine s-a dorit a fi un muzeu al infanteriei. „Exista acea concepție că fiecare unitate militară - vorbesc de perioada de dinaintea anilor ’90 - trebuie să aibă un muzeu de unitate. Dacă era o unitate mai mică, atunci o sală de tradiție, ceva de genul acesta. Ei bine, tradițiile militare constănțene și dobrogene sunt extraordinare, încât este prea puțin să le strângi într-o singură sală. Îți trebuie un muzeu. De aici au plecat și cei care au luat decizia înființării. Decizia a fost luată de ofițerii de atunci care comandau Divizia 9 mecanizată Mărășești și au avut sprijinul generalului Ilie Ceaușescu. Tovarășul prim al țării nu a fost de acord cu o astfel de idee, pentru că primul obiectiv al țării era, de fapt, să se aplice acea reducere la toate nivelele, pentru a se putea plăti datoriile,” povestește directorul muzeului. Ideea nu a fost abandonată, și generalul Ilie Ceaușescu, cel care era responsabil de unitățile militare ce participau la construcția Canalului Dunăre - Marea Neagră, și-a dat seama că muzeul poate fi construit și fără aprobări directe de la Biroul 1 sau Biroul 2. S-a dat ordin să se ridice o construcție care trebuia să aibă, pe hârtie, rol de depozit militar și, în felul acesta, nu mai era nevoie de alte documente prin care să se obțină tot felul de aprobări. Proiectul construcției, însă, a fost făcut pentru un muzeu de la început. O parte din materiale provin tocmai de la construcția Canalului Dunăre - Marea Neagră. „Proiectul a fost gândit pentru o construcție modernă din punct de vedere muzeografic. Vorbim de o clădire care are circuit, este construită pe nivele, are o privire panoramică, deci plafonul dintre etajele unu și doi este decupat pentru a putea avea o imagine de la înălțime asupra a ceea ce este o bioramă. Și încă ceva: pe unul dintre pereți se află o pictură de patru pe patru metri pătrați. Construcția a prins formă, astfel încât la 2 mai 1985, Ilie Ceaușescu - pe atunci era ziua tineretului UTC -, mergând în vizită de lucru pe Canal, a ajuns și aici și a făcut inaugurarea” spune Scurtu. Se pare că Nicolae Ceaușescu a acceptat în cele din urmă ideea acestui muzeu și nu s-a mai opus, dovadă că are loc o a doua inaugurare a muzeului, pe 23 august 1987. „Din această cauză specialiștii consideră că aceasta ar trebui să fie data oficială a deschiderii muzeului”.