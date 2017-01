Tradiţia Lăsatului de sec la aromâni

Tradiția Lăsatului de sec la aromâni

Astăzi, de la ora 14, Muzeul de Artă Populară din Constanța va găzdui o acțiune de suflet prilejuită de începerea Postului Mare și care s-a născut din dorința unor intelectuale constănțene de a reînvia tradiții aromâne specifice sărbătorii de lăsat de sec.Acțiunea îi are drept inițiatori pe: Fundația Mușata Armână, Asociația Europeană Interaxe, Asociația „Veria” din Techirghiol, Grupul Giunamea al Școlii cu clasele I-VIII „Gheorghe Țițeica”, Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne. Evenimentul cuprinde inclusiv o expoziție cu demonstrații culinare ale obținerii produselor specifice acestui moment important pentru creștinii de pretutindeni.Despre reconstituirea unui obicei vechi aromân, Irina Nicolae consemnează în cartea ei „Aromânii. Credințe și obiceiuri”: „Duminica de Lăsata secului (Păresimi, Preasini.ar) marchează debutul postului pascal, o perioada specială de șase săptămâni de purificare a spiritului uman, de stăpânire și reprimare a unor impulsuri biologice agresive, de control al instinctelor, de reculegere și abstinența totală, garanția purității fiind calitatea esențială circumscrisă acestei marii sărbători creștine. Vizitele rituale de iertare, festinul culinar, masa comună, schimbul de daruri constituie practici rituale ce implică toți membrii comunității aromanilor. In duminica de Lăsata Secului rudele se întâlnesc (cei tineri merg la cei bătrâni, finii la nași cu cadouri) și petrec în jurul ultimei mese cu bucate de dulce, de frupt înainte de a intra in Post. În familie cu bătrâni, tinerii fac mătănii în fața acestora, fiind cinstiți cu bani și binecuvântați; de asemenea, persoanele certate se împacă spunând: L m$%meartă, Dumn m$%m l m$%meartă/Tată-tu ș-mă-ta! Petrecerea se încheie cu Baterea halviței, numita Hara-hasca care se desfășoară în felul următor: Persoana cea mai bătrână din familie și cea mai respectată ține un băț de care atârnă un fir de ață cu o bucată de alviță sau un ou în capăt. Toți participanții la petrecere, așezați în genunchi cu mâinile la spate, de la cel mai mic la cel mai mare, încearcă să prindă cu gura halvița sau oul. Persoana care va reuși să prindă cu gura halvița/oul, fără a se ajuta de mâini, va avea noroc și multe realizări tot anul”.