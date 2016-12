„Totul pentru o lume mai curată!”

Ieri, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” s-a lansat programul educațional „Eno Tree Plantting Day 2008", parteneri ai proiectului fiind National Board of Education (Finlanda), United Nations Environmental Programme, UNESCO, The University of Joensuu (Finlanda), SciFest, Global Footprint Network, Globe Program, World Water Monitoring Day. Conform declarației prof. Zevri Leila, coordonator, „Totul pentru o lume mai curată” este deviza sub care elevii acestui liceu se implică în proiect, deoarece consideră că acțiunea de plantare a pomilor în curtea instituției are o importanță majoră în ameliorarea stării de sănătate a comunității locale și a Planetei Pământ. A devenit deja o tradiție la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanța ca profesorii și elevii să se alăture campaniilor ecologice prin participarea și implementarea diferitelor proiecte ce au ca temă centrală combaterea poluării și salvarea planetei, derulate la nivel local, național și internațional, cum ar fi „ Avem un singur Pământ”, în 2004-2005, „Eno Terra P”, în 2007, „Universul pădurii constănțene”, în 2006, „Proiectul transfrontalier Eco”, de anul acesta, derulat în parteneriat cu Bulgaria.