Totul despre admiterea în clasa a IX-a în liceele din Constanţa

Totul despre admiterea în clasa a IX-a în liceele din Constanța

Pentru elevii claselor a VIII-a a fost ultima zi de școală. Ei intră, teoretic, în vacanță începând de astăzi și peste o lună, pe 15 iulie, vor afla la ce liceu constănțean și-au găsit locul, conform mediei de admitere.Pentru absolvenții din promoția 2012, media de admitere este media ponderată, în care media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V - VIII are o pondere de 50%.Pe 14 iulie, repartizare computerizatăPentru anul școlar 2012-2013, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a primit aprobarea Ministerului Educației pentru un număr de 230 de clase, reprezentând 6.440 de locuri.Începând de luni, 18 iunie, și până miercuri, 20 iunie, este prevăzută etapa de înscriere la Evaluarea Națională. Tot până pe 20 iunie unitățile de învățământ au obligația să trimită comisiei județene de admitere mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și lista elevilor cori-genți, repetenți, cu situația neîn-cheiată sau exmatriculați.Pe 25 și 27 iunie sunt prevăzute probele scrise la limba și literatura română, respectiv matematică.După etapa de corectare a erorilor și de confirmare a în-cheierii modificărilor, pe 14 iulie va avea loc repartizarea com-puterizată în învăță-mântul liceal de stat a absolvenților cla-sei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului șco-lar 2012-2013.Absolvenții învă-țământului gimnazial care împlinesc 18 ani se pot înscrie doar la cursuri se-rale, unde sunt disponibile 448 locuri, sau cu frecvență redusă, 308 locuri.Unde s-a intrat cu medii sub 5Pentru că într-un articol precedent am exemplificat ultimele medii cu care s-a intrat în clasa a IX-a la liceele de elită ale Con-stanței, astăzi vă oferim câteva exemple de licee unde anul trecut s-a intrat cu medii sub 5 la forma de învățământ la zi: Colegiul Tehnic „Pontica” - specializările comerț, agricultură, Colegiul Tehnic „Tomis” - construcții, instalații și lucrări publice și mecanică, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” - electric și mecanică, Liceul Tehnologic „Gh. Duca” - electromecanică și mecanică, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” - chimie industrială, Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” - industrie textilă și pielărie.Elevii care au rămas cu situația neîncheiată la sfârșitul semes-trului al doilea își vor încheia situația școlară și vor fi repartizați în clasa a IX-a de comisia de admitere județeană în perioada 6-7 septembrie.În situația în care un elev nu a participat la evaluarea națională va fi repartizat de Inspectoratul Școlar, în perioada 6-7 septembrie, după repartizarea celorlalți candidați.Absolvenții clasei a VIII-a care au studiat în străinătate și care, din această cauză, nu au participat la evaluarea națională, vor fi înscriși în clasa a IX-a după recunoașterea studiilor, peste numărul de locuri aprobat. Repartizarea acestora se va desfășura în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.Și încă un amănunt de foarte mare… efect: atenție când com-pletați împreună cu diriginții și părinții fișele de înscriere, pentru că prioritățile pe care le stabiliți la codurile alocate fiecărei specializări vă pot trimite la un liceu pe care vi l-ați dori mai puțin.