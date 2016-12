"Toto şi surorile lui", în competiţia Festivalului de la Tel Aviv

"Toto și surorile lui", în competiția Festivalului de la Tel Aviv

În competiția oficială a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Docaviv, care se va desfășura la Tel Aviv între 7 și 16 mai a fost selectat lungmetrajul "Toto și surorile lui", de Alexander Nanau. Potrivit Institutul Cultural Român (ICR) de la Tel Aviv, care susține prezența documentarului "Toto și surorile lui" la Festivalul Internațional de Film Docaviv, documentarul este un proiect sprijinit de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities și OSF (Open Society Foundation). Amintim că filmul a participat în cadrul IDFA Pitching Forum (2011), Docu Rough Cut Boutique și Cinelink Sarajevo (2012), a fost sprijinit printr-un grant de Sundance Institute Documentary Film Programs și a participat la Sundance Documentary Edit and Story Lab 2013. Filmul "Toto și surorile lui" este un documentar observațional, filmat vreme de 14 luni în cartierul Ferentari din București, și spune povestea a trei frați (Totonel, Ana și Andreea) nevoiți să se împace cu lipsa mamei și să se maturizeze înainte de vreme.Documentarul lui Alexandru Nanau, o coproducție româno-maghiaro-germană, a obținut mai multe premii internaționale, printre care și marele trofeu la Festivalul de Film Premiers Plans de la Angers.Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de la San Sebastian, în septembrie anul trecut, și a mai câștigat, printre altele, premiul pentru cel pentru cel mai bun documentar internațional la Festivalul de la Zürich. A primit distincția Silver Eye pentru cel mai bun documentar la Jihlava International Documentary Film Festival 2014, lungmetrajul fiind premiat și la Leipzig DOK Festival 2014. Documentarul "Toto și surorile lui", de Alexander Nanau, a fost proiectat în premieră nord-americană la Festivalul Tribeca, în secțiunea Viewpoints. Docaviv este unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de film documentar. Festivalul selecționează , anual, aproximativ 100 de filme documentare semnificative pentru evoluția acestui gen cinematografic.