Toţi elevii din Năvodari au primit rechizite în prima zi de şcoală

Toți elevii din Năvodari au primit rechizite în prima zi de școală

Ca și în anii precedenți, primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a oferit, cu prilejul începerii anului școlar, rechizite și ghiozdane tuturor preșcolarilor, școlarilor și elevilor de liceu din localitate. Pachetele pentru elevi au fost oferite atât de către dascăli, cât și de conducerea orașului. Potrivit primarului, în acest an, au fost distribuite, în total, 4.950 de ghiozdane cu rechizite, toate aranjate pentru fiecare categorie de elev care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ din orașul Năvodari. Nicolae Matei precizează că, deși este o perioadă dificilă pentru toată lumea, administrația încearcă să ajute atât familiile care au venituri reduse, oferindu-le rechizite, dar și celor care provin din familii care nu suportă atât de greu efectele crizei. „Încercăm să nu facem diferențe între copii și familiile lor. Proiectul este unul care se adresează tuturor celor înscriși într-o formă de învățământ general și pentru care există proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local. Chiar dacă efectele crizei sunt resimțite în toate domeniile de activitate, am prevăzut fonduri la acest capitol încă de la începutul anului. Ca la fiecare început de an școlar, le urez tuturor să aibă putere de studiu și să trateze cu mult mai multă seriozitate activitățile școlare, astfel încât rezultatele de la finalul acestui an să fie mult mai bune decât cele pe care le-am văzut cu toții la examenele desfășurate în vara acestui an”, declară primarul Nicolae Matei. Reamintim că administrația locală din Năvodari a demarat acest program în anul 2008, ocazie cu care Matei merge la festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar în toate instituțiile de învățământ. În cursul zilei de ieri, primarul din Năvodari a ales să participe la toate activitățile desfășurate cu prilejul deschiderii noului an școlar în fiecare instituție de învățământ din oraș. Alături de elevi, edilul și-a amintit, cu mari emoții, de perioada când, personal, pășea în sala de clasă în prima zi de școală. Apoi, el le-a urat celor care încep un nou an școlar multă putere de muncă și le-a cerut ca pentru viitoarele examene să se pregătească mult mai mult. „Știți deja că sunt unul dintre cei care încurajează educația și performanța în acest domeniu. Am premiat excelența ori de câte ori am avut ocazia și o voi face de fiecare dată când un elev al orașului ne va face mândri”, a mai spus primarul Nicolae Matei.