Toţi elevii constănţeni au dreptul la „Ora de joacă”

Toți elevii constănțeni au dreptul la „Ora de joacă”

Timp de două zile, 110 elevi din școlile și liceele constănțene au ales să renunțe la timpul liber pentru a se forma ca animatori în cadrul Proiectului național „Să învățăm să ne jucăm”. Sub îndrumarea celor 36 de formatori, voluntari ai Asociației Grupurilor Locale de Tineret - AGLT, și a coordonatorului național al proiectului, profesor psiholog Daniela Ghițoiu de la Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța, ei au urmat un curs de formare, în cadrul căruia au învățat cum să organizeze ore de joacă pentru preșcolari și școlarii mici.Formatorii au fost elevi din nouă școli și licee constănțene, printre care Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „G. Călinescu” și Liceul Teoretic Ovidius, cărora li s-au alăturat și doi formatori naționali din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, veniți special la Constanța pentru un schimb de bune practici în acest proiect.Iată ce declara Andreea-Raluca Damian, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: „Fiecare curs pe care îl susțin înseamnă, pentru mine, o nouă provocare, căci renunț la rolul de elev și intru în cel de formator pentru colegii mei, cărora am bucuria să le transmit tot ce am învățat pe parcursul celor aproape trei ani de când activez în cadrul AGLT. Ca formator, am responsabilitatea de a-i învăța cum să realizeze proiectul unei ore de joacă, s-o coordoneze, să comunice mai bine, astfel încât, la rândul lor, să-i învețe pe cei mici să se joace, să se comporte non-agresiv, să relaționeze prin joc. De asemenea, cursul pe care-l susțin alături de colegii mei contribuie la dezvoltarea personalității adolescenților, formatori și cursanți deopotrivă, căci încurajează spiritul de echipă și dezvoltă încrederea în sine”, a mai declarat eleva Damian.Cursul a fost găzduit de Școala nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța, parteneră în acest proiect, școală în care „Ora de joacă” a devenit una dintre activitățile extracurriculare cele mai îndrăgite atât de școlarii mici, cât și de cei peste 40 de voluntari din clasele gimnaziale. Cele două zile de curs sunt urmate de o oră aplicativă, la care vor participa peste 300 de copii din ciclul primar și în cadrul căreia absolvenții vor pune în practică ce au învățat de la formatorii lor.