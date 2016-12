Topul hărnicuţilor din Constanţa. 100 de şcoli vor primi câte 2.000 de euro

Topul hărnicuților din Constanța. 100 de școli vor primi câte 2.000 de euro

La trei luni de când programul „Olim-piadeleK” a luat startul, a venit timpul să aflăm clasamentul intermediar și să răsplătim cele mai active instituții de învățământ participante până acum la competițieLa începutul acestui an școlar, „OlimpiadeleK” au provocat unitățile de învățământ de stat din toată țara să inițieze și să implementeze proiecte de educație alternativă într-un cadru relaxat, condimentat cu distracție și joacă. Școlile au fost invitate să formeze echipe de elevi și profesori, să se înscrie pe platforma online www.olimpiadelek.ro, iar apoi să desfășoare diferite activități creative cu impact educațional, participând la o competiție unde pasiunea și implicarea pun în mișcare proiecte inspirate. Iar rezultatele sunt pe măsură.Școli din toată țara au organizat activități inedite de antreprenoriat, proiecte inovatoare, competiții sportive incitante, prezentări de eco-modă, spectacole, expoziții și alte super-inițiative. Până la acest moment, 1.322 de grădinițe, școli elementare, gimnaziale și licee din toată țara s-au mobilizat cu entuziasm și au desfășurat în total 45.273 de activități educaționale din cele patru domenii propuse: mediu (ecologizare, plantare, reciclare etc.), sport și sănătate (competiții sportive, gustări sănătoase, cumpărături inteligente etc.), creativitate și tradiții (expoziții interne, teatru, dans, design, creații literare etc.), știință, cultură și educație (vizite culturale sau informative, invenții, prim-ajutor etc.).Pentru fiecare activitate organizată, dovedită prin fotografii și clipuri urcate pe platformă, școlile au primit un număr de puncte, în funcție de care se vor desemna câștigătorii. Astfel, mii de preșcolari și elevi au fost „olimpici” la zâmbete și dorință de implicare, au învățat să lucreze în echipă, și-au antrenat imaginația, și-au pus la lucru abilitățile de organizare și au învățat lucruri noi.Am analizat toate activitățile confirmate, am adunat punctele și iată că ulterior, se va face Topul Hărnicuților și primele 100 de unități de învățământ în ordinea punctajelor obținute sunt recompensate cu câte 2.000 euro, bani pe care îi pot investi după cum doresc, în folosul școlii.Până în prezent, pe primul loc se află Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” din Constanța care a strâns 5.310 puncte prin intermediul celor 87 de activități educaționale desfășurate. Înscrierile în program rămân deschise până la data de 31 decembrie 2015, iar clasamentul final va fi făcut public pe 16 martie 2016.„OlimpiadeleK” reprezintă o competiție națională care își propune să încurajeze desfășurarea de activități educaționale în școli, în afara orelor de curs, pentru a stimula în rândul copiilor și tinerilor creativitatea, spiritul civic, lucrul în echipă și alte abilități utile. Programul, aflat la prima ediție, se adresează tuturor instituțiilor de învățământ public din Ro-mânia: grădinițe, școli elementare, gim-naziale sau licee.