Topalu se mândreşte cu Grigorescu, Tonitza şi Petraşcu

Colecția „Dinu și Sevastia Vintilă“ s-a întors acasă

Topalu se mândrește cu Grigorescu, Tonitza și Petrașcu

Ziua de ieri a fost una de sărbătoare pentru comuna Topalu. În localitatea de la marginea județului, s-a inaugurat Muzeul de artă „Dinu și Sevastia Vintilă“, redeschis după aproximativ un an. La eveniment au fost prezenți oficialitățile locale, primari și viceprimari din județ, precum și localnicii sosiți în număr mare încă de dimineață. După cum cere tradiția românească, oaspeții au fost întâmpinați, la poarta muzeului, cu pâine și sare, după care un preot a oficiat o slujbă de sfințire a clădirii proaspăt renovate. Ușile muzeului s-au deschis oficial după ce a fost tăiată panglica. Peste 150 de lucrări, semnate de mari pictori Muzeul poartă numele primilor învățători din sat, Dinu și Sevastia Vintilă, fiind situat pe locul în care, în urmă cu câteva decenii, se înălța casa lor. Muzeul deține o colecție de 228 de tablouri și sculpturi, strânse de-a lungul timpului și oferite comunității de către fiul celor doi, Gheorghe Vintilă. Deși este compusă din 12 camere, clădirea muzeului nu a fost destul de încăpătoare pentru a găzdui toate operele, dintre acestea, doar 150 fiind expuse. „Aici se găsesc cele mai importante lucrări, restul fiind la Muzeul de Artă din Constanța. Dar ne mândrim și ne bucurăm că în comuna Topalu există opere valoroase care poartă semnătura unor pictori celebri”, ne-a declarat directorul Muzeului de Artă Constanța, dr. Doina Păuleanu. În muzeu pot fi admirate picturi aparținând unor artiști precum, Nicolae Grigorescu, Octav Băncilă, Gheorghe Vânătoru, Tonitza și Petrașcu. Prețul unui bilet de intrare este de 4 lei, elevii, studenții și cadrele militare beneficiind de reducere. Turiștii vin, dar localnicii, au călcat, ieri, pentru prima dată în muzeu Deși satul Topalu pare izolat de restul județului, cel mai apropiat oraș fiind la peste 30 de kilometri, el reprezintă un punct de referință pe harta culturală europeană. Localnicii spun că nu au dus lipsă de turiști, care au venit să viziteze muzeul. „Din câte am văzut eu, vara vin oameni străini aici ca să vadă picturile" , ne-a spus Cristina Cocoș, o bătrână din sat. În ceea ce îi privește pe localnici, mulți dintre ei au trecut pragul muzeul abia ieri, deși stau la câțiva pași. „Este prima dată când vin, recunosc, nu am avut timp", ne-a spus aceeași bătrână. Nici cei mai tineri, deși au mai mult timp liber, nu au trecut pragul muzeului până ieri. Sunt însă și săteni care, după ce au revăzut, ieri, operele, și-a amintit cu emoție, de copilărie, atunci când au fost aduși de părinți să vadă „niște picturi". „Pictura aceasta era și când am venit eu prima dată, la vârsta de 8 ani. Acum am 58 de ani și când privesc această lucrare dar, și pe celelalte, îmi aduc aminte, cu drag, de copilărie", ne-a spus S. Iordan. 