Top 10: Cele mai utile diplome

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Unele diplome nu ofera recompense, iar si daca o fac, o fac pentru individul in sine si nu pentru educatia pe care a primito.Iata cateva diplome care in final te vor rasplati.Intentionat pusa pe locul 10, deoarece nicio diploma in domeniul artelor nu se va plati niciodata prea bine. Dar cu toate astea, dintre toate dimplomele in arta (actorie, muzica, etc) cea din litere este cea mai utila atunci cand vine vorba de gasirea unui loc de munca.Nu stim cat de usor poti gasi si absolvi un astfel de curs la noi, dar in America aceasta este o diploma foarte utila. Ca si manager de restaurant poti face milioane de dolari, in functie de inspirate, dar pe de alta parte poti si sa nu castigi prea bine. In final, totul depinde de noroc si fler pentru afaceri.Daca esti fan politica si te intereseaza miscarile de pe scena politica atunci aceasta este diploma ideala pentru tine, iat job-urile sunt destule dupa absolvire. De la jurnalist si pana la purtator de cuvant sau chiar diplomat (cu ceva studii in plus), nu vei regreta alegerea acestei cai pentru viitorul tau.Inginerul, o "pasare rara" prin cladirile de birouri si trebuie sa fie un as in fizica si matematica pentru a proiecta si a construi. De la poduri la cladiri, e nevoie de multa dedicatie si talent. Dimploma vine atasata si cu un salariu destul de frumos daca stii pe ce cale sa o iei.Dimploma in psihologie poate fii pe atat de utila, pe cat este de inutila. Este de obicei diploma de rezerva a acelor studenti care nu sunt decisi ce vor sa faca in viata. Pentru cei care sunt decisi pe psihologie, aceasta diploma poate fi extrem de utila in mai multe domenii de activitate: asistent social, studii de cercetare, psihiatrie, psihanaliza.Lumea va avea mereu nevoie de profesori asa ca este aproape imposibil ca cineva care obtine o diploma in pedagogie sa nu isi gaseasca un loc de munca ulterior.Institutia legala este una dintre cele mai prospere si sigure din tara. O multime de procese, o multime de cazuri...o multime de bani. Asa ca daca iti place sa citesti mult si sa inveti pe rupte, ai putea sa iti iei o diploma in drept si sa uiti de morala.Aceasta pare fi materia la moda a zilelor noastre. Studentii se bat pe locuri la facultati si se lupta sa devina cei mai bune. Nici nu e de mirare tinand cont ca programatorii sunt printre cei mai bine platiti angajati din tara, cu salarii care trec de 1.000 de euro. Nu e rau, nu?Desi aceasta specialitate suna destul de general si cu totii ne dam seama ca oricum vom fii implicati in diverse business-uri cand intram pe piata muncii...asa ca la ce e buna aceasta diploma? Ei bine, vorbim aici de anumite indemanari pe care nu le inveti altundeva, cum ar fi: contabilitatea, marketing si management – cateva stiinte care te vor separa de restul "afaceristilor".De obicei medicii sunt cei care au niste super salarii...nu neaparat la noi. Fiind una dintre cele mai grele facultati este si normal sa se plateasca bine. Cel putin in tarile "civilizate" specialistii au salarii care ajung la multe mii de euro lunar.Sursa: Money.ro