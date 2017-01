Toamna se numără festivalurile

Nu știm dacă organizarea de festivaluri de folclor în această perioadă se leagă oarecum de sărbătorirea fermentării mustului, cert este că trei centre de cultură ale județului și-au programat luna aceasta continuarea unor tradiționale manifestări. Festivalul de folclor „Dan Moisescu”, la Topalu Ediția de anul acesta a festi-valului ce poartă numele regretatului dirijor și solist al Ansamblului „Brâulețul” – Dan Moisescu, la cea de-a 13-a programare capătă conotație internațională, prin participarea a cinci formații din Bulgaria. Conform de-clarației primarului comunei Topalu, Gheorghe Murat, în urma semnării unui parteneriat intercultural și transfrontalier, se vor deplasa la Constanța 120 de participanți bulgari, care vor avea parte și de un traseu de vizitare a unor obiective istorice ale județului. Programat în perioada 8-11 octombrie, în desfășurătorul Festivalului „Dan Moisescu” figurează și o serie de spectacole oferite atât la Constanța și Topalu, cât și la Casa de cultură din Hâr-șova. Cât despre ospeția dobrogeană, Paul Niculescu, directorul Centrului Regional de conservarea și valorificarea tradițiilor folclorice, declara că, spre exemplu, în ziua de 11 octombrie, delegația bulgară va vizita monumentul de la Adamclisi, mânăstirile Sf. Andrei și Dervent și, înainte de a-și lua la revedere, vor oferi un spectacol folcloric la Lipnița sau Ostrov. Festivalul „Steaua Dunării“, la Cernavodă Casa de cultură „I. D. Chirescu” din Cernavodă va găzdui timp de două zile, la sfârșitul lunii octombrie, Festivalul de muzică ușoară pentru copii „Steaua Dunării”. Organizat de Primăria și Consiliul orașului Cernavodă, festivalul își propune să promoveze muzica ușoară românească de calitate și să descopere talente interpretative din rândul copiilor și al tinerilor. Premiile și trofeul „Steaua Dunării” vor consta în bani și plachete. La concursul de interpretare „Steaua Dunării” pot participa copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani și, după cum informează biroul de presă al Primăriei Cernavodă, se mai primesc înscrieri până pe 10 octombrie. Așadar, trimiteți pe adresa acestei instituții, str. Ovidiu nr. 11, cod 905200, o cerere însoțită de un cd cuprinzând două piese românești (pozitive) un cv și o fotografie. Octavian Ursulescu prezintă Festivalul „Dan Spătaru”, de la Medgidia Aseară, pe scena Casei de cultură a sindicatelor „Lucian Grigorescu” din Medgidia, a debutat Festivalul național de muzică ușoară românească „Dan Spătaru”, organizatorii alegând această dată deoarece Dan Spătaru s-a născut pe 2 octombrie. Eveniment cultural inițiat din dorința de a păstra vie memoria îndrăgitului și regretatului artist născut pe plaiurile dobrogene, la ediția din acest an participă 20 de concurenți, din toată țara, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani. Festivalul are o singură secțiune, de interpretare, iar ultima seară, rezervată Galei laureaților, coincide, din informațiile purtătorului de cuvânt al festivalului, Daniel Gheorghe, cu ziua de naștere a primarului Marian Iordache. Aseară au încântat publicul Luminița Anghel și Costel Lăzăroiu, iar astă-seară vor urca pe scenă Doina Spătaru și tânărul Fuego. În seara Galei Laureaților vor cânta în fața publicului din Medgidia Mihai Constantinescu și Gabriel Dorobanțu, iar Jean Constantin va susține un moment artistic. Deoarece este un festival în care se cântă live, orchestrația va fi asigurată de Big Band Radio, sub bagheta maestrului dirijor Ionel Tudor. Juriul este format din personalități cunoscute din lumea culturală și reprezentanți locali. Președintele juriului este Titus Andrei, coordonatorul redacției de muzică ușoară „Radio România”, iar membrii sunt: Sidonia Spătaru - balerină, Voicu Enăchescu - dirijorul corului de cameră „Preludiu”, Aurel Manolache - compozitor, Aurel Storin - scriitor, Dan Dimitriu - compozitor și dirijor, Andreea Andrei - textier, Cornelia Dumitrescu - director Casa de Muzică „Electrecord”, Aurelian Arsene - consilier local Consiliul Local Medgidia.