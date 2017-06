Tinerii, încurajaţi să rămână în România. "Împreună putem reuşi!"

1

Vorba antreneaza limba

De la palaver si propaganda la actiune este cale de macar o generatie . Pai dati naibii afara toata pulimea fosta comunista si urmasii lor,aflati acum in toate structurile politico-statele si deja ar insemna desavarsirea revolutiei din 1989,daca a fost asa ceva atunci! De accord sa renuntam la cateva mii de cacanari banditi si impostori,in schimbul revenirii in tara a milioane de romani cu care sa incepem in sfarsit sa reconstruim o tara ca afara. E greu,asa ca degeaba cu palavrageala goala,Romania nu se va indrepta decat peste macar o suta de ani. Poate......