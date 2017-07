Tinerii fizicieni se perfecţionează în mod continuu

Tinerii fizicieni se perfecționează în mod continuu

„Cercetarea se face încă din timpul studenției!”, le-au spus studenților de la specializarea Fizică Tehnologică, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanța, cercetătorii cu experiență care lucrează în așa-numita Laser Valley – Land of Lights, de pe platforma Măgurele.Devenit deja o tradiție, acum, în al treilea an consecutiv, stagiul de practică al viitorilor ingineri fizicieni s-a desfășurat în cadrul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare de pe platformă: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Național de Fizica Laserilor Plasmei și Radiației (INFLPR), cu Centrul de Tehnologii Avansate cu Laseri (CETAL), Institutul Național de Fizica Materialelor (INFM), cu noul centru RITecC, și Institutul Național de Optoelectronică (INOE 2000).Coordonatorul studenților, prof. univ. dr. Rodica Vlădoiu, a remarcat evoluția, de la un an la altul, a infrastructurii de cercetare, atât prin noile spații moderne de cercetare, cât și prin echipamentele de cel mai înalt nivel. „Noul centrul de cercetare în domeniul fizicii materialelor și, mai ales, institutul de cercetare paneuropean ELI-NP, Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleară, au crescut enorm în doar un an. Datorită existenței proiectului ELI-NP, fizica și ingineria fizică renasc în România”, a declarat profesorul Rodica Vlădoiu.Impresiile studenților de la Fizică Tehnologică sunt grăitoare. „Am cunoscut oameni remarcabili care ne-au vorbit cu pasiune despre activitatea și realizările lor. Am văzut că există și în țară la noi aparatură performantă, la cel mai înalt nivel și de ultimă generație. Stagiul de practică de pe platforma Măgurele mi-a deschis ochii: posibilități există, depinde de noi să avem o carieră de succes.” a afirmat Geoschun Ferat, unul dintre studenții anului II.Nicolae Holban, student în anul III la Specializarea Fizică Tehnologică, a fost impresionat de schimbarea petrecută doar într-un an la ELI-NP. „Când eram mici, ne jucam cu laserele, proiectând pata luminoasă peste tot în jurul nostru. Nu înțelegeam atunci de ce nu aveam voie să îndreptăm fasciculul către ochi. Astăzi, am învățat că un laser cu puterea celor ce se pun în funcțiune la Măgurele poate aduce informații noi, la frontiera cunoașterii, despre interacțiunea luminii cu materia, poate produce izotopi, care să fie folosiți în industrie sau medicină, poate crește rezoluția și sensibilitatea tomografiilor și radioscopiilor, poate contribui la eliminarea deșeurilor radioactive. Eu lucrez deja la Rominserv și contactele stabilite la Măgurele mă vor putea ajuta să găsesc soluții pentru proiectele de dezvoltare de la Midia”, a declarat Nicolae Holban.