Tineri, francofoni şi plini de speranţă

Tineri, francofoni și plini de speranță

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din 1990, Ziua Internațională a Francofoniei, 20 martie, este o sărbătoare dedicată limbii franceze, ca o expresie a solidarității în diversitate care reunește 200 de milioane de vorbitori din lume și 870 de milioane de persoane din 70 de state și guverne aparținând organizației internaționale a francofoniei. În prezența lui Abdou Diouf, Secretar general al Francofoniei, ceremonia oficială a avut loc pe 20 martie la Beirut în Liban, țara gazdă a celei de a VI-a ediții a Jocurilor Francofoniei din toamna lui 2009. În perioada 16-23 martie, la propunerea Ministerelor Afacerilor Externe, al Educației și al Culturii și Comunicării din Franța se desfășoară „Săptămâna Limbii Franceze”, care anul acesta se desfășoară ilustrând prin 10 cuvinte «Les dix mots» altundeva, clic, captator, clar de pământ, compatibil, a dori, genom, peren, viziue, a transforma (Ailleurs / Capteur / Clair de Terre / Clic / Compatible / Désirer / Génome / Pérenne / Transformer / Vision), cuvinte ce reunesc temele lumii contemporane. Și la Constanța sărbătoarea este onorată, ca-n fiecare an, prin manifestări educative, artistice, culturale ce au loc în majoritatea școlilor și liceelor din tot județul. La Liceul „Ovidius” din Constanța au avut loc o serie de manifestări: vernisajul unei expoziții de desene, afișe, fotografii și prezentări multimedia, un spectacol pe tema „Viziuni, dorințe, mesaje pentru viitor”. Asociația Română a Profesorilor de Franceză afiliată Federației Internaționale a Profesorilor de Franceză și Inspectoratul Școlar Constanța au realizat acest proiect împreună cu Liceul „Ovidius” în calitate de gazdă și coorganizator, Colegiul Național „Regina Maria”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul „Decebal”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Grupul Școlar de Electrotehnică și de Telecomunicații, Grupul Școlar „Dimitrie Leonida », Grupul Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, Liceul Teoretic din Mihai Kogălniceanu, Grupul Școlar din Ovidiu, Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia și Școlile generale nr. 16, 19 și Școala „Dimitrie Cantemir” nr. 38 din Constanța. Poate fi și o formă de manifestare „PROTESTARĂ” în urma ultimelor măsuri ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovației de reducere a orelor de limbi străine (limba franceză fiind profund afectată). Pe fondul unei perioade de criză, în care totul pare încrâncenat și amorțit, elevi talentați și creativi, îndrumați de profesori care nu și-au pierdut totuși entuziasmul, doresc să se facă auziți prin următorul mesaj: singurul produs nefalimentar al oricărei epoci este cel realizat prin imaginație și dăruire, iar singurele valori care dăinuiesc sunt solidaritatea și afecțiunea. Prof. Mihaela POSTELNICU