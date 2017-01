Tineri artişti constănţeni expun "Armonii Vizuale"

La Muzeul de Artă

Tineri artiști constănțeni expun "Armonii Vizuale"

Pe simezele Muzeului de Artă din Constanța, în sala de la etaj „Al. Ciucurencu”, se află zilele acestea, mai precis până pe 25 februarie, 40 de lucrări, de pictură, grafică, sculptură în metal, ceramică, purtând semnătura unor foarte tineri artiști constănțeni.Ana Roșoga, inițiatoarea acestui eveniment artistic, povestește că mai întâi a trimis invitații nominale colegilor cu care a mai expus, după care s-au mai alăturat și alți participanți. „Selecția lucrărilor s-a făcut mai întâi prin vizualizarea mai multor fotografii, apoi încă o selecție finală, făcută în momentul panotării lucrărilor. Toți artiștii care expun sunt profesioniști, au terminat cel puțin o facultate de artă și aparțin Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Constanța. Majoritatea sunt profesori de artă sau lucrează ca designeri.Inițial, am dorit o altă ediție a Atelierului 35, dar, pentru că unii artiști talentați trecuseră de 35 de ani, ar fi fost păcat să-i excludem, așa că am organizat-o pur și simplu sub alt nume”.Numitorul comun al acestei expo-ziții îl constituie chiar lucrările expozanților, care au realizat „Armonii vizuale” - fiecare în propriul stil, făcând apel la propria imaginație, la propria viziune. Expoziția a fost panotată în așa fel încât să-i avantajeze pe fiecare în parte, să găsească o armonie a întregului, cu toate diferențele binecunoscute între artiști.„Cu câțiva dintre artiști am mai expus în alte Ateliere 35 din alți ani, tot prin bunăvoința conducerii Muzeului de Artă din Constanța, personal a doamnei Doina Păuleanu, iar cu alții în București, în alte expoziții de artă”.Întrebată dacă mai crede în rolul artei într-o societate acaparată de informatică și televizor, Ana Roșoga a afirmat că „oamenii pot face o pauză din fața calculatorului, televizorului, a tot ce este virtual și intangibil și pot lua o gură de aer curat, respirând puțină artă, văzând ceva real, ceva frumos, ceva creat din suflet, care-i poate bucura privirea doar într-un muzeu. Expoziția se adresează tuturor doritorilor de frumos, cunoscător sau nu de artă. Orice om are un suflet care poate primi mesajul artei, fără să aibă în spate multe cunoștințe din acest domeniu. E de ajuns să privești o dată arta, încă o dată și tot așa… Contează începutul”.Tânăra artistă constănțeană speră să ducă expoziția și în București, dar rămân de stabilit amănuntele. „Apoi, la începutul lunii mai, voi organiza o expoziție personală, în sălile mari, de la parterul Muzeului de Artă din Constanța”.În final, am dorit să știm dacă lucrările expuse pot fi achiziționate: „Orice expoziție poate fi cu vânzare, dacă dorește artistul. Fiind o expoziție de grup, eventualii doritori îi pot contacta pe artiști, luându-le datele personale din catalogul expoziției”.Tinerii care expun se numesc Ștefania Aprozianu, Dana Călcâi, Anca Floriana Deaconu, Vasile Filip, Radu Fulga, Tudor Mirescu, Răzvan Lipan, Mirona Mara, Ana Roșoga, Florentin Sârbu, Teodora Soos și Filiz Velula.