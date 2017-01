Timp de o săptămână, preoţi de confesiuni diferite slujesc împreună

100 de ani de rugăciune pentru unitatea Bisericii

Timp de o săptămână, preoți de confesiuni diferite slujesc împreună

Bisericile din toată țara vor oficia slujbe în Săptămâna de Rugăciune, între 18 și 25 ianuarie, anunță un comunicat al Patriarhiei. Totodată, bisericile creștine din întreaga lume oficiază seri de rugăciune pentru unitatea creștină în a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an, în cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Astfel, în multe comunități creștine, preoți de confesiuni diferite slujesc împreună în aceasta săptămână, adunând în jurul lor și pe credincioșii lor. Preoți greco-catolici și romano-catolici slujesc în lăcașe de cult ortodoxe, alături de frații lor de rit bizantin. La rândul lor, preoți ortodocși răspund invitației fraților catolici de a celebra împreună Sfânta Liturghie și a se ruga în bisericile de rit apusean. La serile de rugăciune participă conducători ai bisericilor, profesori de teologie și reprezentanți ai Corpului diplomatic. „Acest îndemn la rugăciune ne este propus spre meditație, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la inițierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, ca mod de apropiere între creștini”, a spus PF Daniel în mesajul său cu ocazia acestui eveniment. Tema de anul acesta a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor este inspirată din cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Temelia este Hristos”. Preotul anglican James Wattson a inaugurat în anul 1908 așa-numita „Octavă pentru unitatea creștinilor”. Începând cu 1968, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor s-a organizat în fiecare an pe baza textelor elaborate de Comisia pentru Credință și Constituție (Consiliul Mondial al Bisericilor) și Secretariatul pentru promovarea unității creștine (Biserica Catolică). În emisfera nordică, Săptămâna de rugăciune are loc între 18 și 25 ianuarie, iar in emisfera sudică, de obicei, mai târziu (de exemplu, la Cincizecime). Broșurile oficiale pentru Săptămâna de rugăciune, elaborate și publicate în fiecare an de către Comisia pentru Credință și Constituție și Consiliul Papal pentru promovarea unității creștine se pot găsi on-line, în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și portugheză.