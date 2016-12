Tichete sociale pentru copiii săraci, să meargă la grădiniţă

"Fiecare copil în Grădiniță!"

Tichete sociale pentru copiii săraci, să meargă la grădiniță

Peste 110.000 de copii sărmani din întreaga țară vor putea merge la grădiniță și vor avea șansa la o educație mai bună. Părinții lor vor primi tichete în valoare de 50 de lei pe lună, astfel încât să se descurce mai ușor.Legea privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost promulgată, joi, 28 octombrie, de președintele Klaus Iohannis. Legea preia, astfel, mecanismul programului „Fiecare copil în grădiniță”, pilotat în ultimii cinci ani de Asociația OvidiuRo în 43 de comunități din România.Astfel, conform unei evaluări inițiale a Ministerului Muncii, Familiei, Protec-ției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 111.000 de copii din familii defavori-zare vor putea beneficia de tichete sociale condiționate de prezența la grădiniță.Reprezentanții Ministerului Muncii estimează costul anual al tichetelor sociale, suportat de la bugetul de stat prin cotele defalcate de TVA, la 39 de milioane de lei. Prin intermediul acestei legi, familiile defavorizate primesc tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, condiționate însă de prezența zilnică la grădiniță a celor mici. Stimulentul educațional are, practic, rolul de a încuraja educația și motivează familiile sărace să își înscrie și să își ducă zilnic copiii la grădiniță. Prin fa-cilitarea accesului la educație tim-purie, cei mai săraci copii au acum șanse mai mari să se înscrie la școală la momentul potrivit, să aibă rezultate bune și să nu abandoneze timpuriu școala.„Viziunea care a stat la baza aces-tui program a fost ca fiecare copil sărac din România să beneficieze de educație preșcolară de calitate. Mă bucur că suntem mai aproape ca oricând de momentul în care ușa grădiniței va fi deschisă pentru toți copiii din România.Urmează etapa clarificării normelor de implementare care vor avea la bază metodologia «Fiecare copil în grădiniță», optimizată prin expe-riența noastră din ultimii cinci ani - care credem că își va dovedi efici-ența în fiecare comunitate din Româ-nia”, este de părere Maria Gheorghiu, cofondator al Asociației Ovi-diuRo.Le dau și rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte Programul „Fiecare copil în grădiniță” sprijină în acest an școlar peste 2.400 de copii din 11 județe, inclusiv Constanța, ca să meargă la grădiniță. Pe lângă mecanismul tichetelor sociale, condiționate de prezența riguros monitorizată, programul asi-gură și rechizitele de bază necesare la grădiniță, îmbrăcăminte și încăl-țăminte acordate de două ori pe an copiilor eligibili, fructe, produse pentru igienă, formarea profesorilor și programe de educație pentru să-nătate. Toate aceste componente sunt susținute din donații private ale unor ONG-uri internaționale sau ale unor mari companii din România, dar și de la primăriile locale, care asigură se-turile de haine și încălțăminte pentru copii.„Potrivit studiilor de specialitate, investiția în educația timpurie este cea mai rentabilă investiție în educație, pentru că favorizează oportunitățile de învățare de mai târziu. Deprinderile și cunoștințele dobândite devreme favorizează ulterior dezvoltarea competențelor, crescând șansele de reușită școlară, de acces pe piața muncii și de integrare socială. Acest demers legislativ este încă un pas pe care îl facem alături de partenerii noștri, pentru a sprijini viitorul copiilor României”, consideră și Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației și Cercetării Științifice.