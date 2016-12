The Lemon Bucket Orkestra va concerta în Vama Veche

Pe 23 august, pentru prima dată în Vama Veche, canadienii de la The Lemon Bucket Orkestra vor concerta la restaurantul Papa la Șoni. Cea de-a VI-a ediție a festivalului „Vama sub lumini de Oscar” va reuni artiști valoroși din țară și străinătate, dar vor fi organizate și cursuri și ateliere practice gratuite de film, fotografie și pictură.Festivalul își va deschide porțile vineri, 21 august, și se va încheia pe 30 august. Concerte, spectacole de teatru, proiecții de filme pe plajă, toate aceste evenimente vor putea fi urmărite de localnici și turiști. Intrarea va fi liberă, iar pe scenă vor urca Kumm - 21 august, Lucia - 22 august, Adrian Naidin Band - 25 august, The R.O.C.K. AC/DC Tri-bute - 26 august, InFusion Trio din Ungaria - 27 august, Trupa Veche - 28 august și Timpuri Noi - 29 august.Pe plajele de la Papa La Șoni vor fi amplasate două ecrane-gigant și vor fi proiectate documentare românești și străine, filme de scurtmetraj și lungmetraj.